«ГАИ высадила меня из автомобиля посреди дороги» 15.09.2019, 17:58

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Водитель не может забрать из авто даже личные вещи.

Редакция abw.by продолжает отвечать на вопросы своих читателей. Сегодня история о том, как автомобилист вынужден был добираться домой на общественном транспорте, хотя свой путь он начал на машине.

Читатель: "Пару недель назад меня остановил инспектор ГАИ. Он довольно долго смотрел документы, переспрашивал, проживаю ли я по указанному в документах адресу, получал ли на этот адрес извещения, а затем сообщил, что мой автомобиль арестован по решению органов принудительного исполнения. Я об этом слышал впервые. Да, у меня были "терки" с бывшей супругой, может, оттуда "уши растут", позже разберусь с этим. Но самое печальное - инспектор попросил меня выйти из автомобиля, так как будет осуществлена его принудительная эвакуация. Не подчиниться этому было глупо, инспектор показал мне решение об аресте из базы данных, я забрал из авто портфель с документами и поехал домой на общественном транспорте. Предварительно уточнил, куда доставят автомобиль и какой именно судебный исполнитель его арестовал. Деталей инспектор ГАИ мне не сообщил, сказал, что подробная информация - у исполнителя, и дал его контактный телефон.

На следующий день мне понадобились некоторые вещи из автомобиля - я оставил в салоне один из телефонов. Прибыв на стоянку, куда мой автомобиль был помещен, я изложил сотрудникам суть вопроса, но получил отказ: мол, не имеем права подпускать к авто. Как же так? Я слышал, что в случае принудительной эвакуации собственник имеет право беспрепятственного доступа к своему автомобилю, причем круглосуточно, а тут мне от ворот поворот. Дозвониться до судебного исполнителя просто невозможно: то его нет, то трубку никто не берет, то занято. Придется ехать к нему в приемный день по графику. Правомерно ли со мной поступили, не отдав даже личные вещи из моего автомобиля?"

В случае принудительной эвакуации транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку собственник автомобиля либо уполномоченное им лицо действительно имеют (по крайней мере должны иметь) круглосуточный доступ к автомобилю в присутствии представителя автостоянки. Это предусмотрено п.10 Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства. При этом такое транспортное средство возвращается собственнику либо его представителю по первому требованию и даже без оплаты штрафа и услуг по эвакуации (п.11 Инструкции). Однако здесь есть одно но, которое связано с деятельностью органов принудительного исполнения.

Действия судебного исполнителя по аресту транспортного средства регламентируются Законом об исполнительном производстве.

Статья 67. Задержание, принудительная отбуксировка (эвакуация) и помещение на охраняемую стоянку арестованного транспортного средства должника

В случае установления факта принадлежности должнику транспортного средства судебным исполнителем принимаются меры по установлению места нахождения данного транспортного средства и наложению на него ареста, а при необходимости осуществляются также задержание, принудительная отбуксировка (эвакуация) и помещение на охраняемую стоянку арестованного транспортного средства должника.

При невозможности установить место нахождения транспортного средства должника судебный исполнитель выносит постановление о задержании, принудительной отбуксировке (эвакуации) и помещении на охраняемую стоянку арестованного транспортного средства должника и направляет это постановление в государственные органы, уполномоченные осуществлять задержание, принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства и помещение его на охраняемую стоянку.

В случае обнаружения арестованного транспортного средства должника, в отношении которого судебным исполнителем вынесено постановление, указанное в части второй настоящей статьи, сотрудник государственного органа, уполномоченного осуществлять задержание, принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортного средства и помещение его на охраняемую стоянку, в порядке, установленном законодательством, задерживает это транспортное средство и осуществляет его принудительную отбуксировку (эвакуацию) и помещение на охраняемую стоянку.

Поскольку читатель числится должником, как выяснилось - по имущественному иску бывшей супруги, судебный исполнитель принял меры по розыску его имущества и наложил на него арест своим постановлением. Данный документ направляется для исполнения в ГАИ. При обнаружении такой автомобиль подлежит принудительной эвакуации и помещению на охраняемую автостоянку.

Теперь о том, почему владельцу отказали в праве забрать из авто его вещи. Дело в том, что в случаях, когда автомобиль помещен на стоянку по постановлению судебного исполнителя, доступ собственнику транспортного средства не разрешается (п.30 Инструкции). Собственник вправе получить транспортное средство только при отмене постановления судебного исполнителя или предъявления документа, подтверждающего такую отмену. Причем это не избавляет его от обязанности оплатить услуги по эвакуации и хранению автомобиля (п.33 Инструкции).

Так что надо было свои вещи забирать из авто заблаговременно, до его принудительной эвакуации инспектором ГАИ. Теперь же придется все вопросы решать с судебным исполнителем, а это очень непросто, ведь в качестве условия судебный исполнитель может потребовать уплаты долга. Кроме того, он может наложить арест и на имущество, находящееся в авто, в качестве обеспечения уплаты долга, если стоимость авто не покрывает долг, и только потом выдать на руки документ об отмене постановления об аресте.