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Николай Статкевич встретился с гомельчанами

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  • 15.09.2019, 18:16
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Николай Статкевич встретился с гомельчанами
Николай Статкевич

Один из лидеров БНК использовал пикет по сбору подписей для обращения к белорусам.

В Гомеле прошла встреча с кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, передает «Радыё Рацыя».

Фото: Радыё Рацыя

В рамках пикета по сбору подписей гомельчанина Андрея Пуканoва, который выдвинул свою кандидатуру на парламентских «выборах», Николай Статкевич имел возможность обратиться в очередной раз к гомельчанам.

- Сейчас в Беларуси месяц относительной свободы, когда можно поставить пикет в любом месте города, не прося разрешения властей, за исключением нескольких запрещенных мест. И мы воспользуемся этим полностью. Мы знаем, что выборов нет. Мы примем решение о своем дальнейшем участии после формирования участковых комиссий.

Независимый кандидат Андрей Пуканов говорит, что пошел на эти «выборы», чтобы была возможность поддержать Николая Статкевича.

- Меня подтолкнула возможность как-то легально выразить свою позицию и дать возможность высказаться человеку, которого я считаю наиболее достойным из политических лидеров. И Николай Викторович меня еще поражает тем, что несмотря на то, что он много отсидел, у него нет злобы на это, - говорит активист.

На встрече со Статкевичем, которая проходила на площадке возле универмага «Гомель», присутствовало несколько десятков человек. Параллельно с агитацией сторонники политика записывают граждан в инициативную группу для выдвижения Николая Статкевича на выборах 2020 года.

Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя

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