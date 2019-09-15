Ольга Николайчик: 90% белорусов против Лукашенко 1 15.09.2019, 18:38

Диктатор уже всем давно надоел.

Около 20 активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели сегодня сбор подписей в центре Минска, сообщает сайт europeanbelarus.org.

- Люди реагируют очень хорошо, подходят, братаются. Всем надоел Лукашенко за 25 лет. 90% - против колхозного диктатора. Люди устали от коррупции и бандитизма. Люди подходят к нам и говорят об этом. Собираем подписи, звучит классная музыка, отличное настроение, - сказала активистка «Европейской Беларуси», участница парламентской кампании Ольга Николайчик.