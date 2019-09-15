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МЧС предупреждает о сильном ветре в понедельник

  • 15.09.2019, 18:48
МЧС предупреждает о сильном ветре в понедельник

Полезные рекомендации от спасателей.

В понедельник 16 сентября погода продолжит портиться. Ждем ветер до 20 м/с. Берегите себя, сказано в сообщении МЧС в телеграм-канале ведомства, пишет tut.by.

При этом МЧС напоминает, что в юго-восточных районах Гомельской области — чрезвычайная пожарная опасность — красный уровень. По состоянию на 15 сентября не разрешается заходить в леса в 19 районах Гомельщины, за исключением Рогачевского и Октябрьского.

Белгидромет на понедельник объявил оранжевый уровень опасности.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

- уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).


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