Советник Трампа: США готовы использовать резервы для стабилизации нефтяного рынка 15.09.2019, 19:00

Возможно, президент Америки встретится с главной Ирана в Нью-Йорке.

США готовы использовать стратегические резервы для стабилизации нефтяного рынка. Об этом заявила советник президента Келлиэнн Конуэй после атаки на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии,

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила в воскресенье, что после атак на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии Министерство энергетики США готово в случае необходимости использовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации предложения на глобальном энергетическом рынке, сообщает «Голос Америки».

В интервью телеканалу Fox News Конуэй также не исключила возможность встречи президента США Дональда Трампа и иранского лидера на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по ее словам, имевшие место атаки «не способствовали» этой перспективе.