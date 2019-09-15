Названы простые ежедневные привычки, которые продлевают жизнь 3 15.09.2019, 19:12

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Их рекомендовали включить в свой привычный распорядок дня.

Медики рассказали о простых и полезных ежедневных привычках, следование которым позволит продлить жизнь. Их рекомендовано включить в свой привычный распорядок, а эффект от этого окажется долгосрочным, пишет сайт lenta.ua.

Прежде всего нужно правильно начинать день, для чего нельзя сразу резко вставать с кровати после пробуждения, поскольку это подвергает организм дополнительному стрессу. Лучше несколько минут полежать и подумать о чем-то приятном, также можно потянуться.

Далее следует натощак выпить стакан воды, чтобы запустить работу ЖКТ. При сидячей работе нужно взять привычку вставать хотя бы через каждые 45 минут, чтобы пройтись или выполнить приседания.

Кроме того, полезно будет прогуляться пешком несколько остановок или подняться на свой этаж без лифта. Чтобы уберечь организм от стресса из-за страха опоздать, выходить из дому лучше на 15 минут раньше.

Прием пищи эксперты советуют совершать с интервалом в четыре часа, благодаря этому можно держать уровень сахара в норме, сокращая риск инсулинорезистентности и диабета.

Не последнюю роль в самочувствии играет эмоциональное состояние. Психологи призывают научиться радоваться мелочам и благодарить за хорошее, а также избегать сплетен и жалоб.