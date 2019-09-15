Хоккей: Минское «Динамо» победило магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2 3 15.09.2019, 19:34

«Зубры» одержали первую домашнюю победу в сезоне.

В воскресенье минское «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург», пишет pressball.by. Отметим, решающую шайбу забросил хоккеист «Динамо» Андрей Костицын на последней минуте матча.

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ДИНАМО Мн — МЕТАЛЛУРГ Мг — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

МИНСК. "Минск-Арена". Начало — в 17.00.

ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); Граньяни (А) — Дерябин, Принс — Паре — А. Костицын; Эллиотт — Знахаренко, Пулккинен — Шор — Мартынов; Готовец (К) — Евенко, Степанов — Демков (А) — Павлович; Китаров, Дюков, Когалев — Ковыршин — Павленко.

МЕТАЛЛУРГ Мг: Кошечкин (Галимов); Антипин — Бирюков, Козун — О’Делл — Расмуссен; Яковлев — Верещагин, Мозякин — Паршин — Локтионов; Дронов — Береглазов, Неколенко — Любимов — Кулемин; Галузин, Дорофеев — Коробкин — Авраменко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Козун (Антипин, Мозякин, 25.18 — бол.). 1:1 — Китаров (Когалев, Ковыршин, 26.27). 2:1 — Принс (Готовец, 27.11). 2:2 — Козун (О'Делл, 33.04). 3:2 — А.Костицын (Паре, 59.27).