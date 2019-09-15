Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко 15.09.2019, 19:37

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Александр Квасьневский

Это может нанести ущерб имиджу самого Зеленского и Украины.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский высказал мнение, что в случае преследования новой властью в Украине бывшего президента Петра Порошенко может пострадать имидж страны. Об этом Квасьневский сообщил в интервью "ВВС News Україна", пишет сайт gordonua.com.

По словам экс-президента Польши, решения о том, "кого посадить", должны принимать независимые прокуроры и суды без влияния политического фактора.

"Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее, кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни – реваншизма. Мы пришли к власти – теперь будем давить тех, кто был до нас. По моему мнению, это также не будет способствовать имиджу Украины", – подчеркнул Квасьневский.

Он заявил, что согласен с тем, что все равны перед законом и, если бывший президент сделал что-то плохое, нужно отвечать, однако это должно происходить независимо и прозрачно.

"Не может быть политических решений, нам надо сейчас этого посадить, потому что это людям понравится. Это плохо. Если Порошенко что-то сделал некорректное, это суды, этим вопросом должны заниматься они, без президента, без политического фактора. Если он будет делать, что хочет, потому что это реванш или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Владимира Зеленского, потому что пострадает его имидж молодого человека, который смотрит в будущее, который хочет творить современную демократическую страну", – считает польский экс-президент.

Он высказал мнение, что если будет такой "политический спектакль", то мировое сообщество молчать не будет.

"Мы это уже знаем со времени преследования Юлии Тимошенко. Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства, это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить. Но я пока не слышал этого от самого Порошенко", – добавил Квасьневский.

13 сентября в Киеве во время выступления на форуме YES Зеленский заявил, что счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах.

18 января 2018 года программа "Схемы" опубликовала расследование Mr. Petro Incognito об отдыхе президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся главе государства в 14 млн грн. В расследовании говорится, что президент снял для отдыха целый остров.