Белоруска в Австралии: Фрукты и овощи - в изобилии круглый год 1 15.09.2019, 19:49

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Фото: tut.by

В Австралию минчанка переехала за мужем-шахматистом.

«Мы всегда жили на две страны. Когда переезжали в Таиланд на остров Самуи, все крутили пальцем у виска: у нас в менталитете не заложено рисковать и менять спокойную размеренную жизнь на неизвестность и необходимость начинать все с нуля заграницей. Поэтому в этот раз, собираясь в Австралию, мы не рассказали о наших планах никому», — минчанка Илона рассказывает tut.by о жизни в Австралии, куда она переехала вместе с мужем-шахматистом:

- Сбор всех необходимых документов занял у нас ровно девять месяцев. Получив визу, мы вылетели сразу же: через 2 дня уже были в Сиднее.

Из Минска до Сиднея мы добирались 48 часов, сделали пересадки в Стамбуле и Хошимине, сменили 6 часовых поясов и пересекли экватор. Разрешенного багажа — строго 15 кг с человека. О том, как упаковать всю свою жизнь в такой вес, можно писать отдельную статью.

Фото: tut.by

Выйдя из аэропорта, первое, на что обратили внимание, — это двухэтажные вагоны метро и мягкий климат. Сейчас в Австралии зима: она длится с мая по начало сентября. Хотя после наших крещенских морозов и снега она ощущается как наша осень: средняя температура днем — +16, ночью опускается до +8. При этом очень солнечно, дожди идут крайне редко: Австралия считается самым засушливым материком планеты.

Пять звезд за продукты и только один «Бургер Кинг»

Фото: tut.by

Первое время цены шокировали. Хоть австралийский доллар и ниже американского (примерно на 30%), тяжело воспринимать стоимость хлеба в 3,5 австралийских доллара, 1 кг курицы — 3, яйца — 2 (кстати, яйца здесь продаются не десятками, а по 12 штук). Из-за активной борьбы с курением пачка сигарет стоит 20 долларов. Литр молока — 2 доллара. Кстати, выбор последнего здесь огромный — от обычного коровьего и козьего разной жирности до безлактозного, соевого, миндального, кокосового. Есть даже кефир, правда, по совсем заоблачным ценам — 7−8 долларов за литр.

Австралия — очень здоровая страна, и 90% всех продуктов выращены и произведены на Ossie Land (так местные жители называют свою страну), чем австралийцы очень гордятся. Также у всех продуктов есть пятизвездочная шкала полезности, которая указывается на каждой упаковке.

Фото: tut.by

Фрукты и овощи — в изобилии круглый год. Приятно удивило, что здесь на каждом углу не рестораны быстрого питания, а овощные и фруктовые лавки и магазинчики с органической едой. Кстати, известнейшая сеть фаст-фуда «Бургер Кинг» в Австралии носит название «У голодного Джека». А все потому, что название «Бургер Кинг» первым использовало совсем небольшое кафе.

Билетик в кино за 20 долларов, но телевизор за 200

Поход в кино вам обойдется в 20 долларов (с одного человека). Это дорого даже по местным меркам, поэтому один из самых крупных операторов мобильной связи привлекает новых абонентов тем, что дает скидку на билет в кино раз в месяц (цена со скидкой составляет 15 долларов).

Фото: tut.by

Зато в Австралии низкие цены на технику. Например, телевизор (диагональю в 36 дюймов) можно приобрести за 200 долларов, игровую консоль последнего поколения — за 400, поэтому нет смысла брать с собой ни компьютер, ни тем более мелкую бытовую технику. К тому же, местные розетки тут всего одного типа и на 230 вольт. Так что если все-таки решите захватить с собой компьютер или фен, придется поискать переходники.

Кстати, сами деньги тут тоже дорогие: Австралия — первая в мире страна, которая начала делать их из дорогой пластиковой пленки с небольшим прозрачным окошечком. А монеты туристы вообще везут отсюда в качестве сувенира: на них изображены значимые для страны события и символы — например, кенгуру, ехидна, ибис, абориген, олимпийские игры 2000 года. Оборотная сторона монет остается неизменной уже много лет — портрет Елизаветы Второй, так как Австралия входит в Британское содружество и королева Великобритании формально является правительницей Австралии.

Фото: tut.by

Кстати, здесь у Австралии все «вверх тормашками»: самая большая монета — с номиналом в 50 центов, в диаметре она составляет 32 мм. А вот монета в 2 доллара составляет в диаметре всего 21 мм (даже меньше, чем монета в 1 доллар).

Жилье и транспорт

Однако самой большой статьей расходов является аренда жилья и оплата проезда.

Недвижимость в Австралии востребована всегда, вне зависимости от сезонности или состояния мировой экономики. Наибольшим спросом пользуется жилье, расположенное на побережье, а наименьшим — на континентальной части материка, вдалеке от больших городов.

Фото: tut.by

Из-за большого количества туристов наибольшая цена на покупку и аренду квартир — в Сиднее. Например, средняя цена за аренду стандартной однокомнатной квартиры (далеко от побережья, но не самый плохой район) — 300−350 $ в неделю (да-да, аренда здесь оплачивается не раз в месяц, а раз в неделю), а ее покупка обойдется в 550 тысяч евро. Но стандартная однокомнатная австралийская квартира включает в себя кухню, коридор, санузел, гостиную и спальню, т.е. по-нашему это двухкомнатная квартира. Более того, купить недвижимость могут лишь те, у кого гражданство или вид на жительство. Также будьте готовы к самолетам, которые будут летать над вами всюду, где бы вы ни жили. Кстати, в ясную погоду самолеты взлетают со стороны побережья, а в пасмурную — со стороны города.

Теперь об общественном транспорте. В Сиднее его пять видов. Самый популярный, быстрый и дорогой — метро, далее идут метробусы (скоростные автобусы), автобусы, которые чуть дешевле, трамваи (ходят только в центре), а также паромы. У последних 8 основных паромных линий, ведущих на Северный Сидней и Восточные пригороды.

В местных автобусах ужасно укачивает. На это влияют частые перекрестки со светофорами, холмистая дорога и наклоны автобуса. На каждой остановке при открытии дверей автобус наклоняется к самому тротуару, чтобы людям (особенно с колясками) было удобнее заходить в транспорт. Когда все зашли, автобус выравнивается и двери закрываются. Так происходит на каждой остановке. Т.е. вы находитесь в постоянной качке.

Фото: tut.by

Проездной билет здесь — карточка Opal, единая для всех видов транспорта. Она пополняемая: здесь считывается не количество поездок, а деньги. Деньги на карточку можно перевести с вашей банковской расчетной карты или положить наличными в любом магазине и автоматах на станциях (но автоматы есть только в метро). В метро все обычно: на входе и выходе стоят турникеты. А вот в автобусы пассажиры заходят через переднюю дверь и сканируют свою карту. При выходе надо снова отсканировать карту, чтобы зафиксировать конец поездки и сформировать счета за проезд. Контроля нет, но отсканировать — в ваших интересах. Если этого не сделаете, с вас спишут максимальную сумму проезда (7 долларов). Средняя стоимость проезда — 4,80 доллара за одну поездку, плюс-минус один доллар (зависит от количества остановок).

Из-за того, что Сидней — огромный мегаполис, добраться из этой точки в другую напрямую вряд ли получится. В этом случае работает система трансфера: если вы делаете пересадку (меняете транспорт) в течение 20 минут, то деньги в следующем транспорте не списываются. Также действует ежедневный лимит (Daily Travel Cap): с вашего проездного не спишется больше 15 $ в день, сколько бы вы ни ездили. А совершив по карте за несколько дней 8 платных поездок, можно ездить до конца недели бесплатно.

Фото: tut.by

Сеть общественного транспорта продумана настолько хорошо, что до абсолютно любой точки города можно доехать очень быстро и просто. Еще один плюс — отсутствие пробок: для автобусов здесь специально выделенная линия, по которой автомобилям ездить запрещено. Огромное количество местных жителей используют общественный транспорт для поездок на работу даже при наличии своего авто. Плюсы очевидны: не стоите в пробках, экономите на бензине и парковках (все парковки в городе платные, оплата почасовая).

Однако людям, прибывшим в Сидней, нужно помнить, что автобусы функционируют по так называемой системе «остановка по сигналу»: они останавливаются на остановках по требованию. Вам недостаточно просто стоять на остановке — необходимо подать сигнал водителю, чтобы он остановился, т.е. «проголосовать» (примерно как у нас с маршрутками), а находясь в салоне, нажать на кнопку перед нужной остановкой.

Вам питьевая или газированная?

Фото: tut.by

Сидней — огромный мегаполис, но он очень уютный и зеленый. В многочисленных парках есть лужайки для выгула собак (с обязательным наличием пакетов для уборки за ними), фонтанчики с питьевой водой (встречаются даже те, которые предлагают вам на выбор обычную воду или газированную), а также уличные библиотеки. Книги из них вы можете почитать здесь же на лавочке или взять с собой (но либо в обмен на вашу книгу, либо с обязательным возвратом в скором времени).

А еще в Австралии попугаи живут в естественной среде обитания, соседствуя с голубями, чайками и ибисами. Численность чаек настолько высокая, что Австралия — первая страна, которая придумала отпугиватели от чаек, которые активно используются владельцами прибрежных кафе и ресторанов.

Фото: tut.by

Бесплатный интернет здесь повсюду. Не только в общественных местах, как кафе и торговые центры, но и просто на улице. Зоны с бесплатным вай-фаем обычно отмечены знаками на тротуарах и покрывают целые кварталы и улицы.

Когда мы переезжали в Австралию, мы не знали ничего об этой стране, кроме того, что здесь живут кенгуру. Кенгуру мы, кстати, пока так и не увидели: в Сиднее их можно увидеть только в зоопарках. Зато начинаем узнавать все больше об этой стране, которая такая далекая, такая странная, такая замечательная.