Конец эпохи российского газа 2 15.09.2019, 19:59

3,007

Что Украине предлагают США.

Украина подписала с Польшей и США соглашение по газу, направленное на дальнейшую диверсификацию энергопоставок в страну, что особенно актуально в свете окончания действия газовых контрактов с Россией в конце 2019 года. "Апостроф" выяснял, насколько перспективным является подписанное соглашение, и поможет ли оно укрепить энергетическую безопасность нашей страны.

Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, которое должно стать дополнительным фактором укрепления энергетической независимости нашей страны. В рамках этого соглашения уже с 2021 года Украина будет получать с польского направления 6 миллиардов кубометров газа.

Схема поставок ожидается следующей: американские трейдеры будут поставлять сжиженный газ на польский LNG-терминал в Świnoujście, мощность которого к 2021 году должна увеличиться с нынешних 5 миллиардов кубометров до 7,5 миллиардов кубометров в год. Сейчас газотранспортные мощности Польши позволяют поставлять в нашу страну около 1,5 миллиарда кубометров газа. При этом в 2018 году импорт с польского направления составил лишь 0,7 миллиарда кубов.

Украина, как известно, с ноября 2015 года не покупает газ в России и импортирует его только с западного направления. Наибольший объем топлива поступает со стороны Словакии – из импортированных в прошлом году 10,6 миллиарда кубов газа на этот маршрут пришлось 6,46 миллиарда кубометров. Кроме того, из Венгрии было импортировано 3,4 миллиарда кубов и из Польши, как уже было сказано выше, - 0,7 миллиарда кубов газа.

При этом значительная часть газа, который Украина сегодня покупает в Европе, по своему происхождению все равно является российским. Учитывая, что с 2020 года, когда перестанет действовать нынешний украинско-российский контракт на транспортировку газа в Европу, РФ может полностью перекрыть газовый транзит через нашу страну, что поставит под угрозу импорт газа в Украину с европейского направления, поскольку значительная часть этих поставок осуществляется по реверсу, в том числе "виртуальному".

Однако, если соглашение с США и Польшей воплотится в жизнь, ситуация в корне изменится, потому что речь будет идти об американском газе, а также, возможно, еще и о норвежском, так как ориентировочно в 2022 году будет завершено строительство газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией.

Фото: gettyimages.com

Диверсификация приветствуется

Следует понимать, что меморандум - это всего лишь декларация о намерениях, а не полноценный контракт, в котором оговариваются все условия поставок, в том числе их объем и цена топлива. "У нас много подписано меморандумов, и многие из них не реализовываются, - сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. - Все будет зависеть от эффективности нового правительства, от руководства компании "Нафтогаз Украины" - как они сработают, такой будет и перспектива этого проекта".

Однако в целом такой проект можно только приветствовать. "Создание дополнительного коридора поставок природного газа идет только в плюс, и большинство стран стремятся именно к этому. Следовательно, сказать что-то негативное в адрес этого проекта я не могу", - отметил Омельченко.

С такой оценкой согласен и директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. "Подписание нужно, безусловно, приветствовать - это важное событие, - сказал эксперт в комментарии изданию. - И такое соглашение было необходимо подписывать еще 5 лет назад".

Вместе с тем, по его словам, реализация меморандума возможна в случае выполнения трех условий. Первое из них – строительство интерконнектора между Украиной и Польшей. Проект этого газопровода обсуждается уже несколько лет, однако строительство до сих пор не начато. Второе условие – увеличение мощности польского терминала Świnoujście (о чем было сказано выше). Третье условие – наличие самого ресурса. "Газ идет туда, где есть наилучшие предложения по цене, поэтому не факт, что нужные объемы будут доступны, следовательно, нужно подписывать долгосрочное соглашение о гарантированном отборе определенных объемов газа", - говорит Геннадий Рябцев.

Соответственно, по его словам, если хотя бы одно из этих условий выполнено не будет, соглашение в полной мере реализовать не удастся.

Быть ли газу

Заявленный объем поставок из Польши - 6 миллиардов кубометров - возможно, и не перекроет полностью потребности Украины в импорте газа (если ориентироваться на показатель 2018 года), но, безусловно, существенно укрепит энергобезопасность нашей страны - особенно в свете возможного прекращения транзита российского газа и осложнения поставок по существующим ныне маршрутам из Европы.

Но нашей стране вряд ли стоит рассчитывать на то, что с польского направления, по крайней мере, в ближайшие годы, будет возможность импортировать такой объем топлива, считает Геннадий Рябцев. Причем, даже, если мощность LNG-терминала увеличится до 7,5 миллиардов кубов: "Польше нужны эти объемы газа – иначе она не строила бы терминал".

Фото: unian

Однако недавно руководство Польши приняло решение построить еще один терминал по приему сжиженного газа. Это будет плавучий терминал возле порта Гданьска – также на Балтийском море. Ожидается, что его построят не ранее 2022 года. Проектная мощность терминала пока не называется.

Однако, даже если необходимые объемы найдутся, "узким" местом, опять-таки, станет интерконнектор между двумя странами - в случае успешного строительства его мощность может составить до 5 миллиардов кубометров в год. Обсуждается ее увеличение в перспективе до 8 миллиардов кубов, но пока это - только планы, и их реализация будет зависеть от очень многих факторов.

Цена вопроса

Следующий немаловажный вопрос - цена газа. "Пока что сжиженный газ дороже трубопроводного", - говорит Геннадий Рябцев. Однако уточняет, что здесь есть нюансы: "Трубопроводный газ на свободном рынке в отопительный сезон может стоить дороже, чем сжиженный газ в тот же период, но летом даже на свободном рынке трубопроводный газ намного дешевле".

Однако сейчас на мировом рынке наметилась тенденция к выравниванию цен. По словам Рябцева, технологии все время совершенствуются, в США добывается все больше сжиженного газа, а Катар – один из крупнейших мировых производителей сжиженного газа – иногда вообще демпингует, чтобы отвоевать рынок. "Но вряд ли сжиженный газ будет стоить дешевле трубопроводного в ближайшие лет пять, а то и все десять", - добавляет эксперт. При этом, по его словам, тот газ, который Украина сейчас получает из Европы по реверсу, ненамного дешевле сжиженного, а это значит, что конечный потребитель в нашей стране, скорее всего, не сильно и ощутит разницу в цене.

"Никто не знает, какая будет цена (сжиженного газа), и какая будет разница в цене по сравнению с трубопроводным газом, поскольку газовый рынок становится все более конкурентным, в том числе рынок LNG, - соглашается Владимир Омельченко. - И я думаю, что эта разница будет уменьшаться, и постепенно мы перейдем на единый рынок, независимо от того, сжиженный это газ, или трубопроводный, - разница будет исчезать".

Призрак "лыжного инструктора"

Если сжиженный газ настолько перспективен, то, возможно, Украине следовало бы озаботиться вопросом строительства собственного LNG-терминала? Тем более, что в 2012 году такой проект разрабатывался, и даже было подписано соглашение о строительстве терминала под Одессой с испанской компанией Gas Natural Fenosa. Правда, позже выяснилось, что договор со стороны испанского подрядчика подписал некий "лыжный инструктор", не имевший к нему никакого отношения.

Но, если отбросить курьезы, то, может, стоит сейчас вернуться к этому проекту?

Эксперты в этом не уверены. "Терминал в Одессе, на мой взгляд, изначально был авантюрой", - отметил Геннадий Рябцев. По его словам, основным препятствием для этого является позиция Турции по проходу через Босфор LNG-танкеров: "Однозначная позиция Турции - она не будет пропускать газовозы через пролив". По его словам, теоретически можно было бы рассчитывать на поставки из Азербайджана по Черному морю, то есть без прохождения танкеров через Босфор, но это крайне сомнительно, поскольку для этого нужны и значительные объемы самого топлива, а также инфраструктура, включая трубопровод через территорию Грузии и, собственно, LNG-танкеры.

Геннадий Рябцев

Фото: unian

Владимир Омельченко также скептически оценивает перспективы проекта украинского терминала на Черном море. "На данном этапе наиболее перспективный путь - поставки с LNG-терминала в Польше", - заявил он.

Есть, над чем работать

Но пока Украина в состоянии оптимизировать уже имеющиеся возможности. Например, нарастить импорт газа из той же Польши до 1-1,5 миллиарда кубометров. Пока не осуществляются поставки газа из Румынии - в этой стране сейчас добывается порядка 10 миллиардов кубометров в год, но Бухарест заявил о планах стать через несколько лет крупнейшим (не считая России) производителем природного газа в Европе. На этом направлении уже есть некоторые подвижки - согласно сообщению госкомпании "Укртрансгаз", с 1 января 2020 года Украина начнет импорт топлива из Румынии в объеме 1,5 миллиарда кубов в год.

Ну и, конечно, не стоит забывать о собственной газодобыче. Ранее власти торжественно объявили, что в 2020 году Украина сможет полностью отказаться от импорта газа за счет увеличения добычи, но соответствующая госпрограмма с треском провалилась. Сейчас называются новые сроки выхода на самообеспечение газом - 2023-2025 годы, но и они вызывают сомнения.

А потому новым властям страны нужно сосредоточиться на реализации заявленных проектов, одним из которых, безусловно, является импорт газа из Польши.