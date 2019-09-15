Рынку нефти грозит рекордный за 29 лет шок 5 15.09.2019, 20:45

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Фото: Reuters

Саудовская Аравия потеряла 60% нефтедобычи.

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии сулит мировому рынку «черного золота» шоковое сокращение поставок, сопоставимое по масштабам с ситуацией с 1990 года, когда война в Персидском заливе привела к остановке сотен скважин в Кувейте и Ираке и сливу в море почти 800 тысяч тонн добытого сырья, пишет finanz.ru.

Удар армады беспилотников, нанесенный в ночь на субботу, ранил «сердце» саудовской нефтяной инфраструктуры - комплекс Абкаик мощностью 7 млн баррелей в сутки, где помимо переработки сырья осуществляется его «нормализация», то есть приведение к стандартам перед отправкой на экспорт.

Абкаик обслуживает месторождение Гавар - крупнейшее разрабатываемое нефтяное месторождение в мире с ежедневной добычей около 5 млн баррелей в сутки. Именно на такую величину Saudi Aramco - государственная нефтяная компания королевства - будет вынуждена сократить добычу, сообщили Bloomberg в субботу источники в Эр-Рияде.

В ночь на воскресенье саудовское Минэнерго официально подтвердило массовую остановку. Потери оказались даже больше, чем оценивали изначально: временно выпадут мощности на 5,7 млн баррелей в день, уточнил наследный принц Абдулазиз бен Сальман, возглавивший министерство всего неделю назад.

Рынок потеряет 58% саудовской нефти (9,8 млн баррелей в день), каждый пятый баррель, добываемый в ОПЕК (29,7 млн баррелей в сутки), и каждый семнадцатый (5,7%) из общемировой добычи (99 млн баррелей ежедневно).

Сокращение поставок втрое превысит по масштабам ситуацию с Ливией в 2011 году, когда из-за войны с рынка ушло 1,6 млн баррелей в сутки.

Восполнить эти объемы полностью новой добычей невозможно: объем свободных мощностей в мире составляет 2-2,5 млн баррелей в сутки, оценивает аналитик JTD Energy Джон Дрисколл.

Первой реакцией рынка будет «значительный скачок цен», говорит он: спекулянты, ставившие на падение, и производители, которые хеджировали свои поставки короткими позициями, начнут выкупать фьючерсы.

Котировки взлетят на 5-10 долларов за баррель, до 65-70 долларов за Brent, прогнозируют Грег Ньюман из Onyx Commodities и Гэрри Росс из Black Gold Investors.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как быстро саудиты смогу восстановить добычу, говорит аналитик Rapidian Energy Боб Макнелли. «Если перебои в поставках продлятся неделю, цены подскочат на 10-15 долларов за баррель, если месяц - то уйдут выше 100 долларов», - категоричен Макнелли.

Изначально саудовские чиновники заверяли, что на устранении аварии, ликвидацию последствий взрывов и пожара уйдет несколько дней. Но в реальности потребуются недели, сообщил Reuters источник, знакомые с ситуацией.

«Если не удастся решить в краткосрочной перспективе, рынок может вернуться к 100 за баррель», - говорит Ньюман из Onyx Commodities.

В 1990-м, когда Ирак и Кувейт выпали из глобальной цепочки нефтяных поставок, цены на нефть взлетели в 2,5 раза - с 18 до 45 долларов за баррель. Однако ралли оказалось скоротечным: уже через полгода крупнейшие добывающие страны воспользовались неожиданным подарком, дружно повернули вентили и, качая миллионы баррелей, обрушили котировки на прежние уровни ниже 20 долларов.

К их усилиям подключились США, которые провели крупнейшую в своей истории продажу нефти из стратегического резерва, реализовав за несколько месяцев 30 млн баррелей.

Аналогичный механизм может быть задействован и в этот раз, заявила Reuters официальный представитель Минэнерго Штатов Шейлин Хайнс.

По ее словам, США готовы выделить сырье из стратегических хранилищ, где к началу сентября было накоплено 645 млн баррелей, «чтобы компенсировать любые перебои». Кроме того, начались консультации с Международным энергетическим агентством - обсуждаются варианты «коллективных действий на мировом уровне, если это будет необходимо», заявила Хайнс. Впрочем, даже если Саудовской Аравии удастся быстро вернуться к прежним уровням добычи, рынок надолго запомнит, что прежде неуязвимый нефтяной гигант может быть атакован с такими колоссальными последствиями. «Это заставит рынки переоценить необходимость учитывать премию за геополитический риск», - говорит аналитик Eurasia Group Айхам Камель.