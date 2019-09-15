В Гомеле появился первый «парящий» пешеходный переход 4 15.09.2019, 21:44

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Иллюстрационное фото

«ЗД переходы» могут появиться и в других городах Беларуси.

Пешеходный переход, выполненный в технике 3Д, появился в Гомеле, сообщает interfax.by со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

"Зебра нарисована таким образом, что каждая из ее полос напоминает бетонные блоки. Переход работает как оптическая иллюзия, создавая впечатление, будто зебра возвышается над дорогой. Так переход лучше виден для водителей, чтобы они сумели вовремя притормозить", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что если нововведение проявит себя с лучшей стороны, то в скором времени такие переходы появятся и на других улицах города.