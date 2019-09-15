ЧЕ-2019: Сборная Беларуси на тай-брейке одолела финнов 15.09.2019, 21:17

Белорусским волейболистам удалось отыграть пять матчболов в третьей партии.

Сборная Беларуси по волейболу на тай-брейке обыграла команду Финляндии в матче группового раунда мужского чемпионата Европы-2019 — 3:2, пишет pressball.by.

Отметим, что в третьей партии белорусы отыграли пять матчболов. Для нашей команды это первая победа на турнире. 16 сентября сборная Беларуси сыграет с командой Северной Македонии. Начало — в 21.30.

Беларусь — Финляндия — 3:2 (13:25, 17:25, 30:28, 25:22, 15:13)

Таблица: Россия — 3 победы (9 очков, 3 игры), Словения — 2 (6,2), Турция — 1 (3,2), Финляндия — 1 (4,3), Беларусь — 1 (2,3), Северная Македония — 0 (0,3).

В плей-офф из группы выйдут четыре команды.