Сын президента Грузии получил работу в Елисейском дворце 15.09.2019, 21:21

Теймураз Горджестани

Он назначен сотрудником дипломатического отдела.

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили Теймураз Горджестани назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца — администрации президента Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Journal du dimanche.

В дипломатическом отделе администрации французского президента Горджестани будет заниматься вопросами, связанными со странами Азии, Северной и Южной Америки. Ранее господин Горджестани, имеющий гражданства Франции и Грузии, работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке.

Теймураз Горджестани — сын президента Грузии Саломе Зурабишвили от брака с грузином иранского происхождения Николозом Горджестани (Гугушвили). Сама Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских эмигрантов. С 1974 года она работала в системе Министерства иностранных дел Франции. В 2004 году Зурабишвили, работавшая чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии, получила грузинское гражданство и была назначена министром иностранных дел страны. В декабре 2018 года стала первой в истории Грузии женщиной-президентом.