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Брестчане - властям: Говорите одно, а делаете другое

  • 15.09.2019, 21:31
Брестчане - властям: Говорите одно, а делаете другое

Протесты в Бресте продолжаются.

Около 120 человек в очередной раз в Бресте вышли сегодня на площадь в знак протеста против строительства аккумуляторного завода.

Брестчане рассказали «Радыё Рацыя» о том, каким образом за неделю изменилась ситуация:

- Мне хотелось бы, чтобы четко было сказано, что здесь аккумуляторного завода не будет. Хотелось бы конкретики.

- Страна живет во лжи. Никто правды не говорит. Говорят одно, а делают совсем другое.

Пока противники строительства завода решили, что от протестующих будет четыре кандидата, которые примут участие в парламентской кампании. На днях планируются пикеты по сбору подписей одновременно в 5-6 точках города.


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