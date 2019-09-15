Брестчане - властям: Говорите одно, а делаете другое
- 15.09.2019, 21:31
Протесты в Бресте продолжаются.
Около 120 человек в очередной раз в Бресте вышли сегодня на площадь в знак протеста против строительства аккумуляторного завода.
Брестчане рассказали «Радыё Рацыя» о том, каким образом за неделю изменилась ситуация:
- Мне хотелось бы, чтобы четко было сказано, что здесь аккумуляторного завода не будет. Хотелось бы конкретики.
- Страна живет во лжи. Никто правды не говорит. Говорят одно, а делают совсем другое.
Пока противники строительства завода решили, что от протестующих будет четыре кандидата, которые примут участие в парламентской кампании. На днях планируются пикеты по сбору подписей одновременно в 5-6 точках города.