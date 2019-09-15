Брестчане - властям: Говорите одно, а делаете другое 15.09.2019, 21:31

Протесты в Бресте продолжаются.

Около 120 человек в очередной раз в Бресте вышли сегодня на площадь в знак протеста против строительства аккумуляторного завода.

Брестчане рассказали «Радыё Рацыя» о том, каким образом за неделю изменилась ситуация:

- Мне хотелось бы, чтобы четко было сказано, что здесь аккумуляторного завода не будет. Хотелось бы конкретики.

- Страна живет во лжи. Никто правды не говорит. Говорят одно, а делают совсем другое.

Пока противники строительства завода решили, что от протестующих будет четыре кандидата, которые примут участие в парламентской кампании. На днях планируются пикеты по сбору подписей одновременно в 5-6 точках города.