Трамп разрешил открыть стратегические запасы нефти после атаки на саудовские НПЗ 16.09.2019, 7:35

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Президент США заверил, что знает, кто стоит за этими нападениями.

Президент США Дональд Трамп после нападения беспилотников на заводы саудовского концерна Saudi Aramco отдал распоряжение при необходимости использовать стратегические резервы нефти.

Об этом он написал в соцсети Twitter, сообщает dw.com.

"Я санкционировал использование нефти Стратегического нефтяного резерва, если в том будет необходимость, в объеме, которого будет достаточно для поддержания рынков", - написал он.

Трамп также заверил, что США известно, кто стоял за атакой; Вашингтон готов действовать, но ждет результатов расследования от правительства Саудовской Аравии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран.

Цены на нефть подскочили

Между тем рынки отреагировали на события в Саудовской Аравии ростом цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 13 процентов – до 69,91 доллара за баррель.

Концерн Saudi Aramco в субботу заявил, что был вынужден снизить объемы производства более чем на пять млн баррелей сырой нефти в день. Это более половины объема производства крупнейшего в мире экспортера нефти. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заверил, что былой уровень производства удастся восстановить в течение двух дней.

Ответственность за атаку взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового новостного канала Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене. "Единственный вариант для саудовского правительства - остановить нападения на нас", - добавил он.

Атаки беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии

14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

На опубликованных NASA спутниковых снимках видны клубы дыма, распространяющиеся на расстояние до 80 километров вокруг завода в Абкайке. В результате этой атаки пострадала крупнейшая в мире установка для переработки нефти.