Валерий Бычковский: Сегодня большинство поддерживает демократические перемены и оппозицию 16.09.2019, 8:18

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Люди у нас уже не те, что были в 90-ых.

Около 20 активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели вчера сбор подписей в центре Минска, сообщает сайт гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«Люди у нас уже не те, что были в 90-ых. Сегодня большинство поддерживает демократические перемены и оппозицию, высказываются против этой власти. Знаете, у народа как - я хороший, а все плохие. Оппозиция плохая, ничего не сделала. Никто не хочет на себя брать ответственность. На самом деле, все зависит только от нас. Пока мы сами не возьмем на себя ответственность, перемен не будет», - заявил один из участников кампании по сбору подписей за активистов «Европейской Беларуси» Валерий Бычковский.