Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи 6 16.09.2019, 8:47

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Стоимость Brent выросла на 13,86%.

Во время открытия лондонской биржи мировые цены на нефть резко подскочили. Причиной тому стала атака на предприятия Saudi Aramco и последующее сокращение добычи со стороны Эр-Рияда

Мировые цены на нефть на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РБК.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $71,95 за баррель. К предыдущему закрытию она составляла чуть больше $60 за баррель.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель (против почти $55 на момент предыдущего закрытия).

Накануне, 15 сентября, аналитики и трейдеры заявили Reuters, что цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель к открытию торгов в понедельник, 16 сентября. При этом они допустили, что в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти.

Эр-Рияд принял решение сократить добычу после того, как на двух крупных месторождениях нефти компании Saudi Aramco произошел пожар. Его причиной стала атака дронов. Атаке подверглись месторождения в Абкайке и Хурайсе в центральной части Саудовской Аравии утром 14 сентября.

Атака привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Президент и гендиректор Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер сообщил, что компания приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки. Источники Reuters и Bloomberg указывали, что это половина суточного объема добычи.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, призвав все страны «публично и безоговорочно» осудить нападения. При этом ответственность за нападение взяли на себя хуситы.