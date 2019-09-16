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«Были на Мальдивах по путевке — оказались должны $2400»

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  • 16.09.2019, 9:25
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«Были на Мальдивах по путевке — оказались должны $2400»
Фото: onliner.by

Десятки туристов жалуются на минскую турфирму.

Игорь, Денис, Елена, Снежана и Сергей говорят, что в их группе пострадавших уже больше 30 человек. Все они бывшие клиенты минской турфирмы «Два солнца», которая принадлежит ООО «Смарт Пипл», и столкнулись с проблемами. У кого-то отменился тур и им не вернули деньги, у кого-то были вопросы с визами, с билетами. Директор турфирмы Денис Дуплов говорит, что деньги всем вернул, кроме одной семьи, остались только иски по моральной компенсации, а также заявляет, что компания вскоре будет закрыта, пишет onliner.by.

История первая. «Делали визу в ОАЭ и Оман для круиза, но нас не пустили с ней на борт»

В январе этого года врач Игорь Федорович вместе с женой и друзьями заказали круиз в ОАЭ и Оман. Визы решили делать через турфирму «Два солнца». С директором Денисом Дупловым они связались по Viber, в этом же мессенджере переслали квитанции на бронирование круиза с 9 по 16 марта.

— Он пообещал нам сделать визы, и за четыре визы мы отдали 1295 рублей, — объясняет Игорь Федорович. — Деньги я ему перевел через мобильный банкинг. Никакого договора он мне не пересылал.

Денис вернул паспорта с визами, и пары отправились в Дубай — именно оттуда стартовал круиз.

— В Дубае мы пошли на посадку на лайнер. Там есть служба, которая проверяет визы. И вот мы уже стоим на посадку, и тут подходит сотрудник этой службы с нашими паспортами. По-английски он говорил плохо, но из его объяснений мы поняли: что-то не так с нашими визами. Потом он взял паспорт другого пассажира и показал разницу: у нас была однократная виза в ОАЭ, а нужна была мультивиза, чтобы посетить Оман, — рассказывает Игорь Федорович. — Он объяснил, что с такой визой на лайнер нас взять не могут. Конечно, мы были в шоке. Хорошо, что миграционная служба вошла в положение и нам сделали нужные визы на месте.

Правда, за четыре визы пришлось доплатить еще $735. Туристы связались с Денисом, тот ответил, что деньги перечислит сразу же на валютную карточку. Но до конца отпуска никаких денег не пришло.

— Когда мы приехали домой, то потребовали вернуть нам деньги. Он все обещал, но не вернул, — рассказывает Игорь Федорович. — Тогда мы пошли в суд. На суд директор Денис тоже не явился. Заседание провели без него. Суд принял решение, по которому директор должен выплатить нам $735 по курсу Нацбанка, а также 1000 рублей компенсации морального вреда. Денег мы не получили до сих пор.

Игорь Федорович говорит, что тоже обращался в милицию, но там состава преступления не увидели.

— Мы только отдали исполнительные листы в органы принудительного исполнения, а нам сказали, что взыскать деньги проблематично, так как на счету нет денег, — заключает врач.

История вторая. «Купили путевку на Филиппины, но так и не поехали, а на Мальдивах узнали, что отель не оплачен»

Денис, пожалуй, самый опытный клиент компании «Два солнца». В отпуск с этой турфирмой он начал ездить с 2015 года.

— Мне эту турфирму порекомендовал мой друг, он сказал, что у них самый выгодный ценник и ребята работают отлично, — объясняет Денис. — Первый раз это был пакетный тур в Египет, все прошло гладко. Уже сейчас я понимаю, что там сложно накосячить в принципе.

Дальше был тур в Таиланд, когда визы им отдали уже в Москве за пару часов до вылета, и поездка во Вьетнам, когда пришлось ночевать на лавочке в аэропорту вместо пятизвездочной гостиницы в Хошимине.

— После того как мы с такими приключениями добрались домой, здравый смысл говорил нам не связываться с этой турфирмой, — говорит он.

Но вышло иначе. В 2018 году Денис решил отдохнуть на Мальдивах. Он поискал туры в других турагентствах, но там просили за такой же, как у «Двух солнц», тур дополнительные $500.

— Жадность привела нас снова в ту же компанию, — иронично замечает он и добавляет, что деньги они снова отдали в день обращения, а документы получили за пару часов до отправления. Также из этого отпуска пришлось возвращаться на сутки позже запланированного.

Но апогеем сотрудничества стал отдых в этом году. Зимой Денис решил отправиться на Филиппины. И снова лучшее предложение было у «Двух солнц».

— Мы решили вчетвером слетать на остров Боракай в четырехзвездочный отель Azalea в период с 16.02.2019 по 01.03.2019, — объясняет он. — Нашим агентом был непосредственно директор компании Денис. Он подтвердил, что отель доступен по указанной на сайте цене, и подтвердил наличие мест. Заключили договор, оплатили тур и стали паковать чемоданы. После этого и началось все веселье. За неделю до вылета начали писать Денису и задавать резонные вопросы: чем летим, все ли в порядке? На это получали ответы из разряда «Я в посольстве», «Буду позже», «В дороге» и так далее. До самого вылета Денис держал нас в неведении, на все наши вопросы отвечал: «Все окей, не переживайте. Все будет на высшем уровне». В итоге в день вылета мы узнаем, что ничего у нас не забронировано, мест в отелях нет. Деньги он нам пообещал вернуть, но несколько недель кормил завтраками, а потом и вовсе стал игнорировать.

Тогда ребята предложили «Двум солнцам» за те же заплаченные деньги отправить их снова на Мальдивы. На тот момент они уже знали про группу пострадавших и про то, что директор должен кучу денег другим людям. Но решили, что лучше пусть вместо долга оплатит отель и перелет, так как денег от него не дождешься. Тур стоил дороже, поэтому они снова подписали договор и донесли недостающую сумму.

— Я просто перечислю, что случилось с нами в этом отпуске. Во-первых, по прилете на Мале мы узнали, что наш отель проплачен только со следующего дня и нам нужно ехать в какую-то стремную гостиницу, находящуюся на этом острове. Во-вторых, на следующий день мы узнали, что в нашем отеле нет мест и нам ищут какую-то альтернативу на Мафуши. В-третьих, так как мест на весь период проживания в оплаченном нами бунгало не было, нам пришлось трижды переселятся в разные типы номеров. Полотпуска мы прожили в номерах гораздо более низкого класса, чем проплатили. И наконец вишенка на торте: при выселении из отеля мы узнаем, что наш тур не оплачен и мы должны отелю $2426!

Ребятам ничего не оставалось, кроме как внести эти деньги. По их словам, директор компании обещал все вернуть.

— Денис до поры до времени по крохам возвращал мне долг, а потом, видимо, ему надоело. Я пообещал ему написать отзывы за каждую фееричную поездку с ним. На что он сказал, что оставшийся долг — это плата за отзывы. Денег я жду до сих пор, — заключает турист. — В суд не ходил пока, все нет времени, но чувствую, что этот момент не за горами.

История третья. «С больным онкологией отцом не смогла вылететь на операцию в Германию»

Елена Федорович из Кричева говорит, что до сих пор ждет от директора турфирмы Дениса $586 за билеты в Германию. Летом прошлого года турфирма «Два солнца» так и не купила ей эти билеты.

— Почему обратились в «Два солнца»? Директор этой компании Денис был свидетелем у дочки на свадьбе, поэтому я его знала. Четыре года назад мы с ребенком раньше летали на операцию через него. Он нам помогал оформлять визы и другие документы. Теперь-то я уже и сама умею делать это. В общем, верили человеку, — рассказывает Елена. — Хотя, вы знаете, когда возила ребенка на операцию, у нас тоже были проблемы по вылету: он на день перенес, но вопрос решил. Я тогда подумала: мало ли, может, у человека не вышло. Поэтому, когда я записала отца на операцию в Германию, решила покупать билеты через «Два солнца». Без задней мысли, если честно, по натоптанному.

— Он говорил, что нужно срочно-срочно, мол, такие выгодные билеты нашлись, прямо по дням нам идеально подходили, — говорит женщина. — Я передала эти деньги через минского знакомого. Потом Денис куда-то пропал, потом вышел на связь, успокоил: мол, все будет готово в срок, не волнуйтесь.

Елена обратилась напрямую к директору. Тот пообещал купить билеты. Женщина вспоминает, что он очень торопил ее с деньгами. За полтора месяца до вылета она уточнила информацию: да, действительно, они записаны в клинику, дата операции не изменилась. Пришло время подавать документы на визу. Немецкое посольство требовало билеты туда и обратно. Елена стала писать Денису.

— В самый последний момент перед оформлением шенгена он сбросил бронь на «Австрийские авиалинии». Визы нам открыли, но самих билетов Денис так и не прислал.

За пару недель до вылета Елена снова начала названивать директору «Двух солнц». Тот обещал, что «завтра-послезавтра» вышлет. Но когда за пару дней она позвонила в «Австрийские авиалинии», то выяснилось, что билетов ни на ее имя, ни на имя отца нет.

— Я давай писать Денису: сбрось мне билеты. Он ответил в таком стиле: чего вы волнуетесь, я вам билет отдам в последний день. Что значит в последний день? У нас там встреча с профессором, нам нужно конкретно знать, что мы вылетаем. Говорю ему: «Денис, нас вообще нет ни в одной австрийской авиалинии». Он возмутился: «Так вы меня контролируете?! Забирайте ваши деньги!» Я согласилась. Опять же знакомые быстренько засуетились, купили мне билеты, правда, на $200 дороже. Мы улетели, а он так и не предоставил мне ни билеты, ни деньги, — говорит женщина.

Елена вместе с еще одними пострадавшими написала заявление в Кричевское РОВД. Его перенаправили в Советское РУВД Минска, а уже оттуда пришел ответ, что нет состава уголовного преступления. Женщине посоветовали идти в суд.

— До сих пор деньги он мне так и не вернул, — говорит Елена. — Как-то позвонил, говорит: мол, давайте номер карточки, перечислю деньги. Я тут же быстро продиктовала — в надежде, что мы разберемся с этой ситуацией. Но нет… Денег, к слову, он мне не вернул до сих пор.

История четвертая. «Сказал, что самолет в Корфу отменен, предложил Кипр, потом Испанию, а ночью сообщил, что ничего не вышло»

Вместе с мужем и тремя детьми минчанка Снежана собиралась отдохнуть на острове Крит. В декабре прошлого года она пришла в офис турфирмы «Два солнца», чтобы подобрать и запланировать поездку на июнь нынешнего. Сначала они хотели поехать на Корфу, но в туркомпании им посоветовали Крит.

— Мы подписали договор и выплатили €1000. За месяц до поездки я должна была оплатить оставшуюся сумму, — говорит Снежана. — Когда пришла в офис во второй раз, директора на месте не было. Девушка приняла деньги, написала дату и сумму в €1273 на договоре и поставила печать.

За пару дней до поездки Снежана стала звонить директору, уточнять, что и как. Тот заверил: все хорошо, волноваться не о чем.

— Он сказал, что все будет известно только за два дня до вылета, — объясняет минчанка. — Я снова ему звонила, он говорил: все хорошо, все оформляю. В итоге 15 июня, за день до вылета, в 9:00 я сама приехала к нему в офис. Он заявил, что самолет отменили. Я была в шоке: как так вышло? 14-го вечером в 23:00 говорил, что все в порядке, так как так получилось? Все это было очень странно.

По словам Снежаны, он сказал, что подберет лучший отель за счет турфирмы, но с вылетом в другой день. Правда, подходящая дата была только через 10 дней или через две недели. Но перенести отпуск семья не могла. Тогда Денис предложил Кипр, пятизвездочный отель — партнер турфирмы «Два солнца». Они согласились.

— Денис извинялся и клятвенно обещал, что сам все быстро сделает и привезет документы прямо к нам домой, — говорит она. — На следующий день я ему так и не дозвонилась, только в понедельник, 17 июня, он сказал, что ничего не получилось. Но при этом заявил: осталась только Испания, срочно соглашайтесь, есть и билеты и отель. Мы уже были согласны и на Испанию. Он весь день уверял, что все подтвердилось и что вечером привезет документы. Бросил даже каких-то два билета на меня и на мужа и пообещал, что приедет к десяти вечера.

Прошло десять, потом одиннадцать, но Денис так и не приехал. В 23:19 Снежана получает от него SMS о том, что снова ничего не получилось.

— Он писал, что все было готово, но вот только не подтвердили обратные билеты для всех из Испании, — вспоминает Снежана. — Я уже к этому времени стала читать отзывы в интернете и все поняла. На следующий день пришла в офис компании «Два солнца», написала претензию и больше с Денисом не встретилась. Через два дня он вернул мне 1900 рублей.

В конце июня Снежана написала заявление в РУВД и уехала с мужем и детьми на отдых: путевку купили уже у другой турфирмы. После возвращения она снова пошла в РУВД, а через какое-то время ей позвонили и попросили прийти для дачи объяснений.

— Мне сказали, что заявлений уже много, но посоветовали не сильно надеяться, так как это гражданско-правовые отношения. Хотя при наличии стольких заявлений какие это гражданско-правовые отношения? — рассуждает минчанка.

После похода в милицию Снежана снова звонила Денису и спрашивала, когда он вернет деньги. Тот никакой конкретики не дал. Потом они встретились в РУВД, и Денис пообещал перечислить деньги в понедельник, но сделал это только в среду — 2000 рублей.

— Еще оставалось 1500 рублей долга. Этот долг Денис не вернул мне до сих пор, — утверждает женщина.

Из РУВД Советского района Минска пришел ответ, что состава преступления в действиях директора компании «Два солнца» нет, поэтому в возбуждении уголовного дела отказано. Тогда Снежана решила обратиться в прокуратуру Советского района и в ГУВД Мингорисполкома. Прокуратура направила заявление на повторную проверку в РУВД.

— Сейчас ждем результатов проверки, — заключает Снежана.

История пятая. «Купил тур в Таиланд — в указанные даты мы так и не поехали»

В турфирму «Два солнца» житель Новополоцка Сергей обратился в ноябре 2018 года. Он хотел купить тур на двоих в Таиланд. Отдыхать парень и его девушка планировали с 13 по 27 января. В тот же день они составили договор с директором Денисом, и Сергей сразу же внес 700 рублей предоплаты.

— Что касается визы, то Денис заверил: для ее получения нужна только выписка о наличии достаточных средств с карт-счета одного человека и наши паспорта, фотографии. Мол, моя девушка будет спонсируемой с моей стороны, спонсорское письмо он обещал написать сам. Я несколько раз спросил, нужна ли справка о заработной плате с работы, так как уже был в Таиланде и оформлял визу. Но он ответил, что справка не нужна, — объясняет Сергей.

В декабре молодой человек предоставил в турфирму выписку и внес оставшиеся 1654 рубля, а также 42,5 рубля и $100 для оплаты услуги по оформлению визы.

— Сразу Денис не хотел выдавать чек, сослался на то, что офис переехал, — вспоминает житель Новополоцка. — Тогда мы ответили, что никуда не торопимся. Через пару минут он все же дал нам чек. А сумму, которую мы внесли за визы, он написал на нашем контракте, поставил подпись и печать. Я предложил поставить подпись в спонсорском письме, но он отказался, мол, в этом нет необходимости, так как они сами его пишут.

Дальше возникли вопросы. Сергей говорит, что связаться с директором «Двух солнц» было практически невозможно.

— 9 января Денис позвонил нам и коротко сообщил, что он не успевает, будет перенос тура, завтра сообщит, на какое число, — рассказывает парень. — Правда, связаться с ним удалось только в день нашего вылета по контракту, 13-го числа. В Viber он написал, что вылет переноситься на 19 января. Мол, нам еще повезло, что ему удалось перенести тур без штрафов.

15 января Сергей и его девушка пришли в офис компании за новыми документами.

— Но он отдал нам только новый договор в единственном экземпляре и без составления дополнительного соглашения, необходимого как по закону о туризме, так и по его контракту, — объясняет парень. — Причем дата составления нового договора была записана без изменений, как в прошлом — 12 ноября 2018 года, хотя было 15 января 2019-го. На мое возражение, что любой договор всегда составляется в двух экземплярах, ответил, что ему его экземпляр не нужен, что это нам «для нашего успокоения». На наш вопрос по поводу брони и авиабилетов он ответил, что «ничего я вам не покажу, но вы полетите». Чтобы удостовериться, что мы точно полетим, 16-го числа я позвонил как в минское консульство Таиланда, так и в московское посольство этой страны. Обе организации подтвердили отсутствие моих паспортов в течение всего года. Написал об этом Денису, на что он прислал мне фотографию с чужими паспортами и визами в Таиланд как доказательство, что визы будут.

19 января утром у пары должен был быть трансфер. За остальными документами он пригласил их прийти в пятницу, 18 января. Но в этот день паспорта они не получили: директор заявил, что визы не готовы.

— Он предложил варианты: либо продлевать сроки и ускоренно подаваться на визы, доплатив с каждого еще по $75, или расторгать с ним договор, — говорит Сергей и добавляет, что решил написать претензию о невыполнении договора и сделать запись в книге замечаний. Паспорта Денис им все-таки вернул, но виз в них не было. Ответа на претензию, как утверждает Сергей, он не получил. Тогда парень пошел в суд.

— На тот момент я отыскал других пострадавших. В нашей группе в Viber на тот момент был 21 участник. Люди написали коллективное обращение в Советское РУВД, а я к тому же подал иск в суд у себя в Новополоцке, — говорит Сергей. — Денис Дуплов не явился ни на одно заседание. В итоге судья вынесла решение в мою пользу: вернуть деньги за тур и выплатить моральную компенсацию.

Через какое-то время деньги Сергею вернули. Парень говорит, что «Два солнца» выплатили ему 90% от стоимости тура, остальные деньги, моральную компенсацию и судебные издержки он так и не получил.

— «Два солнца» должны мне еще где-то около 1500 рублей, но, как мне сказали судебные исполнители, я 21-й в очереди, — объясняет Сергей.

Историй туристов, связанных с турфирмой «Два солнца» и ее директором Денисом Дупловым, и правда очень много. К нам в редакцию обратились как минимум 10 человек.

Один из свежих случаев произошел совсем недавно, 11 сентября. Четыре пенсионерки из Логойска не смогли улететь из Каунаса в Испанию. Билеты им покупал тот самый Денис. В Испанию они так и не попали, пришлось вернуться домой. До этого 27 августа не смог вылететь с женой в Черногорию и минчанин Сергей. В июле похожая история случилась и у Александра, который отправлялся в Испанию. Деньги за тур на двоих — а это 3890 рублей — директор вернул только после того, как мужчина пошел в милицию.

— Сейчас у нас в группе 34 человека, но пострадавших больше: есть много людей, кто не вступил в группу, — говорят пострадавшие.

Некоторые из них писали в налоговую с просьбой провести внеплановую проверку, но там ответили, что оснований для внеплановой проверки пока нет.

Официально

МВД: «Заявления будут переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки»

В МВД Onliner подтвердили, что сейчас Советское РУВД проводит проверку по заявлениям туристов.

— Действительно, в Советском РУВД есть заявления, касающиеся туристического агентства «Два солнца». В настоящее время проводятся проверки. Материалы проверок впоследствии будут направлены в Следственный комитет для дачи правовой оценки, — рассказала Onliner официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Директор турфирмы «Два солнца» Денис Дуплов: «С 1 сентября мы не принимаем новых клиентов, работать в этой сфере нецелесообразно»

С помощью сервиса kartoteka.by мы узнаем, что ООО «Смарт Пипл», которому и принадлежит турагентство «Два солнца», было создано в мае 2014 года. Владельцами являются две женщины: 99% компании находится у Лилии Герман, 1% — у Анны Штолик. Денис Дуплов стал директором этой компании 27 марта прошлого года.

Сейчас отношении компании ведется 13 исполнительных производств. Остатки по задолженности — от 148 до 2900 рублей. Также с компанией судились и судятся Минское городское управление ФСЗН, «ВояжТур», «Редлайнкомпани», а до этого — и страховая компания Tack. По данным сайта, у компании периодически были просрочки по платежам налогов. Также была задолженность и в ФСЗН.

Офис компании «Два солнца» находится в бизнес-центре «Зебра» на Сурганова, 61б. По данным на воскресенье, 15 сентября, от офиса осталась только вывеска.

Мы выяснили, что с 1 сентября офиса «Двух солнц» официально здесь нет. Не работает и сайт турагентства. По номерам сотрудники компании на вопросы не отвечают и перенаправляют к директору. Денис Дуплов, как выясняется, находится в Испании. Мы поговорили с ним в Viber.

— По вашей фирме есть больше десятка исполнительных производств, по которым вы должны людям деньги. В РУВД Советского района лежат заявления на вас, в которых указано, что вы не возвращаете деньги. Что происходит?

— По поводу исполнительных производств. Ни одного из этих производств нет по факту того, чтобы человек не улетел и ему не вернули деньги и так далее. Все заявления, которые сегодня есть в исполнительном производстве, — это заявления о возмещении морального, а не материального вреда. Деньги, которые им присудили сегодня, — это не те деньги, которые они платили за туры. Да и это те люди, которым что-то не нравилось, и они пошли в суд.

По поводу суда. Я не был ни на одном заседании. Потому что у меня не было возможности тратить на это время, а если честно, не было и желания. А наша судебная практика такова, что если человек сегодня что-то заявляет в суде и ответчик не является, то суд присуждает ровно то, что просил истец. Кто сколько написал, тому столько и дали, ни одного судебного заседания не было, чтобы в решении сумма была меньше, чем просили истцы. Сравнительно недавно их было не сильно много.

— Но, кроме судебных решений, есть еще и заявления в милицию. К примеру, Елена из Кричева ждет от вас больше $500 за билеты в Германию, которые вы ей не купили. Еще есть Игорь Федорович с визами в ОАЭ и Оман и другие. У пострадавших группа в Viber, где больше 30 человек.

— На сегодня мы не вернули деньги только семье, которая не улетела в Черногорию. Это исключительно моя принципиальная позиция. Я всегда, когда что-то не получалось, был готов заплатить и перезаплатить за туристов, и повысить им уровень условий. До 2018 года у нас в принципе не было никаких вопросов. Потом кто-то там создал какую-то группу, коалицию, и сейчас все начинают друг с другом связываться и говорить: «А давайте прольем кровь». Нас проверяли все, кто только можно, — у нас работа абсолютно официальная.

Еще в нашей стране есть практика: когда на тебя заводят исполнительное производство, то блокируют счет организации, все деньги, которые поступают на счет, списываются на погашение этой задолженности, хотя, судя по практике других стран, должны списывать с прибыли. Так вот, когда я кладу деньги другого человека на счет, то эти деньги себе списывает суд, тем самым ухудшая нашу работу.

Честно скажу: где-то мы были правы, где-то нет. Такие ситуации есть везде и всегда, да, я специфический человек, у меня специфический подход. Если люди со мной нормально общаются, я всегда готов пойти на какие-то уступки. Есть много людей, которые мне благодарны, которые летали с нами семьями, друзьями и так далее. Но, к сожалению, менталитет белорусов сводится к тому, что у нас пишут или начинают что-то делать только тогда, когда людям что-то не нравится. Если бы все наши клиенты, которым все нравится, писали бы отзывы, то все остальное терялось бы где-то на 30-й странице.

К сожалению, было много факторов в конце 2017—2018 годов, это работа, это бизнес. В любом случае мы ничего себе не забрали, я себе дачу, дом или другой бизнес не купил, новую машину тоже. Я только лишь продал однокомнатную квартиру, чтобы вложить эти все деньги в бизнес после разорения «Натали Турс».

Потому что, по нашему белорусскому законодательству, туристическое агентство, которое заключила договор с человеком, должно вернуть ему полную стоимость тура, а потом требовать эти деньги с туроператора. То есть вы мне заплатили $1100, но из них у меня осталось только $100, а $1000 я заплатил туроператору. И когда туроператор разорился, вы пришли ко мне за этими $1100. И если я вам не отдаю эти деньги, то суд обязывает меня их выплатить. Таких пять-шесть туров — и турагентство закрыто. Я не закрылся, я продал квартиру, чтобы вложиться в бизнес, понимаете?

Но с 1 сентября мы не работаем, то есть мы не принимаем заявки от клиентов, мы будем работать только по тем обязательствам, которые у нас остались. Работать в этой сфере больше нецелесообразно.

— То есть вы собираетесь ликвидировать фирму?

— Процесса ликвидации пока нет, заявления о ликвидации — тоже, но новых клиентов мы не принимаем, как и заказы от них. С 1 сентября мы не оформляем новых договоров, не пробиваем чеков и так далее. Повторюсь, мы закрываем только старые вопросы.


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