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Андрей Войнич: 25 лет - огромный срок, пора вернуть свободу

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  • 16.09.2019, 9:51
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Андрей Войнич: 25 лет - огромный срок, пора вернуть свободу

Почему «Европейская Беларусь» напоминает о своих целях.

Около 20 активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели вчера сбор подписей в центре Минска, сообщает сайт гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«25 лет нами правит диктатор Лукашенко. Это огромный срок. Пришло время вернуть себе свободу. Ставьте подписи за кандидатов от «Европейской Беларусь». Наши главные цели - смена власти на всех уровнях, закрытие АЭС в Островце и обеспечение достойного уровня жизни для белорусов на родине. Вместе мы сможем добиться их», - сказал в своем выступлении один из активистов Андрей Войнич.


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