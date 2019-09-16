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Названо лакомство, которое ускоряет работу мозга по утрам

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  • 16.09.2019, 9:58
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Названо лакомство, которое ускоряет работу мозга по утрам

При употребление этого продукта мозговая активность повышается.

Производительность мозга увеличивается при употреблении с утра холодного десерта, передает hronika.info.

Японские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили важную вещь.

Если по утрам кушать мороженое, то думается «легче».

Мозговая активность повышается при попадании в организм этого холодного и сладкого десерта.

Во время старта исследований добровольцев разделили на два блока людей.

Следовательно, первая группа каждое утро «поедала» сладкий холодный десерт, а вторая – обычные продукты для завтрака.

Отметим, что «соображала» лучше группа номер 1.

В мозге человека при попадании холодного активируются альфа-волны с огромной амплитудой.

Именно они и способны увеличить внимание и концентрацию.

Мыслительному процессу «приходилось» работать быстрее.

Но конкретный ингредиент, который важен для хорошего «мышления», пока не удалось выявить.


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