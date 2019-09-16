Чего добивается Лукашенко своими нелепыми поступками? 11 Данила Борисевич, «Баста»

16.09.2019, 9:59

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К диктатору накопилось слишком много вопросов.

Мне кажется, или Александр Григорьевич своими нелепыми заявлениями и поступками всего лишь пытается словить хайп и отвлечь граждан Беларуси от действительно важных и насущных вопросов, коих накопилось немало? Судите сами:

1. Повсеместная коррупция и кумовство в органах государственной власти, в т.ч. на самом высоком уровне.

2. Полное беззаконие, творимое правоохранительными органами и судами.

3. Новый закон "об отсрочках", который фактически уничтожает систему высшего образования в стране и ломает судьбы тысяч молодых людей, которые решили связать свою жизнь с наукой.

4. Важнейший вопрос интеграции с Россией, о ходе которой население информируют как бы "между прочим" - при том, что на кону суверенитет государства.

5. Кошмарная экологическая ситуация в ряде городов Беларуси. Допотопные предприятия (причём построенные совсем недавно) травят жителей Беларуси не хуже Чернобыля.

6. Собственно вопрос запуска АЭС в Островце. Вся страна знает, что после второго удара (о бетонный столб) корпус реактора никто не заменял. Сказали, мол: "немного поцарапался" (видимо, лимит замены корпусов реактора после первого падения был исчерпан). Это не считая того, что на АЭС этого поколения постоянно происходят ЧП в самой России.

7. "Тунеядские" счета за ЖКХ, которые являются предвестником полного отказа от социальных гарантий со стороны государства - в т.ч. в медицине и образовании, о чём нас открыто предупредили.

8. Нарастающие темпы естественной убыли населения - и это без учёта огромного оттока из страны молодёжи и опытных специалистов. Страна просто вымирает.

И ведь мы даже не упомянули отсутствие выборов, наличие политзаключенных и политические убийства - к этому белорусы давно привыкли. Мало важных тем, как считаете? Достаточно. И о каждой из них общество должно трубить во все трубы. Но вместо этого - обсуждает очередной "перл" царя вроде "Теслы" или "столицы США", смеётся над перекидыванием арбузов и походом очередной фаворитки на ничего не решающие "выборы".

Да, мы все живем в новой информационной реальности и сейчас везде так - хайп правит миром. Но если в западных странах общество может иногда себе позволить такое баловство, то в нашем положении это сродни преступлению.

И власть активно пользуется технологией отвлечения внимания: для одних - парады, салюты и евроигры, для других - уже даже не импровизированные, а зачитанные с бумажки нелепые клоунские заявления.

Чтобы было что обсуждать на кухнях и в интернете.

Данила Борисевич, «Баста»

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