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Воин-шаман и Росгвардия

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  • 16.09.2019, 10:14
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Воин-шаман и Росгвардия

Как Бурятия стала одним из самых бунтующих регионов РФ.

В столице Бурятии Улан-Удэ уже неделю продолжаются мирные протесты, которые жестко подавляют силовики. Люди вышли на площадь Советов вечером в понедельник, на следующий день после выборов мэра. Явка на выборы составила 34%, кандидат-самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией», набрал 52% голосов, кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев — 37%. Многие жители столицы Бурятии открыто заявляют: они голосовали за Мархаева и предполагают — результаты выборов сфальсифицированы, пишет «Новая газета».

Во вторник неизвестные в масках напали на троих человек, которые сидели в автомобиле с надписью «КПРФ». В следующие два дня подвергшихся нападению судили за неповиновение сотрудникам полиции, организацию несанкционированного митинга и мелкое хулиганство. А в ночь со среды на четверг сотрудники Росгвардии задержали 15 человек, также сидевших в автобусе на площади Советов.

В столице Бурятии усиливаются протестные настроения. Люди требуют перевыборов мэра и освобождения из-под ареста таксиста и видеоблогера Дмитрия Баирова, задержанного практически сразу после выборов. Каждый день люди выходят на площадь. Корреспондент «Новой газеты» Виктория Микиша рассказывает, что спровоцировало народные возмущения и как прошла эта неделя в столице Бурятии.

Воин-шаман и Росгвардия

В начале сентября таксист и видеоблогер Дмитрий Баиров был одним из тех, кто встречал в Бурятии Александра Габышева — шамана, который несколько месяцев идет пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать демона» — президента Владимира Путина. Встречу с воином-шаманом и события нескольких дней, проведенных с ним, Баиров транслировал в прямом эфире на своем ютуб-канале «Республика Бурятия». Каждое видео длится около часа, Баиров поддерживает шамана в его цели, много и активно говорит.

Дмитрий Баиров называет себя «лидером нелегальных таксистов». Он был одним из организаторов протестных акций таксистов в Улан-Удэ с требованием отменить обязательный желтый цвет для автомобилей.

Это был протест местных против пришедших в регион агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Максим». Протестующие добились своего: обязательный желтый цвет был отменен. А Дмитрий Баиров стал известным человеком в городе не только среди таксистов. Он ездит на автомобиле с крупной надписью «Баиров», ходит в такой же именной футболке и ведет стримы в ютубе.

Дмитрий Баиров и Александр Габышев. Кадр: Youtube

Жители Улан-Удэ организовали сбор средств и купили для команды шамана Габышева «Газель». Но в ночь с 6 на 7 сентября, перед днем города, микроавтобус изъяли сотрудники полиции, обосновав это проверкой на кражу. Водителя, Игоря Коношанова, арестовали на 13 суток по обвинению в неподчинении требованиям сотрудника полиции. Также под арест попал Петр Дондуков, ранее возглавлявший штаб Навального в Улан-Удэ.

В воскресенье, 8 сентября, в Улан-Удэ состоялись выборы мэра города. Основными противниками были: самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный партией «Единая Россия», и кандидат от КПРФ — сенатор Вячеслав Мархаев, который ранее публично критиковал действия Росгвардии при разгоне митингов в Москве. Первый одержал победу с 52% голосов, второй получил 37% при явке в 32%.

В прошлый понедельник днем на площади Советов во время пресс-конференции новоизбранного мэра Дмитрий Баиров в прямом эфире ютуб-канала подошел к Игорю Шутенкову и начал громко спрашивать об арестованном водителе из команды воина-шамана. Несколько минут он кричал и требовал ответа, потом ушел в свою машину и несколько часов вел стрим из нее. Рядом стояли сотрудники полиции.

Баиров просил людей прийти на площадь и говорил, что нужен общественный резонанс, чтобы сторонников шамана освободили.

Около семи часов вечера люди стали подходить и простояли на площади почти до часу ночи. Их количество менялось от 100 до 200 человек.

Постепенно стали говорить о том, что голосовали за Мархаева, что результаты голосования сфальсифицированы и нужно требовать перевыборов. Около восьми вечера на площадь приехали представители партии КПРФ вместе с Вячеславом Мархаевым и депутатом Народного хурала Баиром Цыреновым. Люди кричали: «Мы здесь власть!» и «Верните город людям!» (агитационные плакаты выбранного мэра Игоря Шутенкова тоже были с лозунгом «Вернем город людям»). Несколько человек остались на площади на всю ночь, дежурили в автобусе.

Вячеслав Мархаев (слева) и Баир Цыренов (в машине). Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Во вторник в восемь утра неизвестные напали на автомобиль, в котором сидел депутат Народного хурала от КПРФ Баир Цыренов. На следующий день в суде он рассказал:

«Меня в восемь утра избивали люди в форме полицейских, пытались ногами затолкать в серый автомобиль УАЗ без опознавательных знаков, били дубинками тех, кто меня защищал. В 8 часов 9 минут утра я позвонил по номеру «102», представился депутатом, сказал, что моей жизни и здоровью угрожает опасность, меня пытались похитить неизвестные лица, попросил уведомить прокуратуру. Потом я позвонил дежурному прокурору лично. И до сих пор никакой реакции полиции».

Около трех часов дня вторника, когда на площади собралось человек 20 или 30, появились сотрудники Росгвардии. В автомобиле КПРФ в это время сидели Дмитрий Баиров, Баир Цыренов и Алексей Ихиритов. На видео, которое сохранилось на канале «Республика Бурятия», видно, как сотрудники Росгвардии бегут к автомобилю, люди становятся живым щитом перед ним, их оттесняют, в это время откуда-то появляются несколько мужчин в гражданской одежде, в балаклавах и медицинских масках. У одного из них в руках топор, которым он разбивает стекла автомобиля, вместе с другими мужчинами в гражданском вытаскивает трех человек из машины КПРФ, заталкивает в автомобиль с тонированными стеклами и без номеров. Сотрудники Росгвардии возвращаются в свои автобусы.

Нападение на автомобиль КПРФ

«Слишком наивные»

На следующий день, в среду, в Советском районном суде состоялись процессы над задержанными Ихиритовым, Баировым и Цыреновым.

Первым в суд привезли депутата Народного хурала от КПРФ Баира Цыренова. Перед началом суда он рассказал, что считает, что его задержали «гопники» и что после суда он планирует вернуться на площадь.

«Они были в черных одеждах, в черных балаклавах, некоторые с медицинскими масками на лице, они разбили окна в автомобиле, в котором я находился, с помощью топоров и железных прутьев. Нас доставили в Советский район. Когда узнали, что по прописке я в Железнодорожном районе, то эти же гопники повезли меня в полицию. Почему-то полиция не стала выяснять, что за гопники меня туда привезли».

Во время суда рядом с Баиром Цыреновым сидел сенатор, проигравший выборы мэра, кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев. Адвокат Цыренова Сергей Федоров поднял вопрос о людях, проводивших задержание его подзащитного.

Сергей Федоров, Баир Цыренов и Вячеслав Мархаев. Фото: Виктория Микиша / «Новая»

Нина Аврутина, заместитель начальника отдела МВД по Республике Бурятия, на это ответила:

«Это сотрудники спецподразделения войск Национальной гвардии, и если я разглашу их персональные данные, я нарушу федеральный закон».

Судья Наталья Матвеева признала Баира Цыренова виновным в участии в несогласованном митинге и назначила штраф в 15 тысяч рублей.

Следующим судили Алексея Ихиритова, члена КПРФ. Заседание длилось более трех часов. Изначально Ихиритову вменяли статью о нарушении общественного порядка, потом — неповиновение требованиям сотрудника полиции. Ихиритова оштрафовали на 1000 рублей. Выйдя из здания суда, он рассказал: «Я считаю, что меня должны оправдать, потому что состава в моих действиях не было. Заседание очень долго длилось, потому что сотрудники полиции не могли объяснить, на каком основании меня доставили».

Алексей Ихиритов. Фото: «ВКонтакте»

Третье заседание в этот день началось после официального окончания рабочего времени суда. Таксиста и видеоблогера Дмитрия Баирова доставили из больницы на гражданской машине. Около семи вечера возле суда собралось человек 20 — товарищи Дмитрия, журналисты и слушатели, которые хотели попасть в зал заседаний. Но двери суда оказались закрыты. Сотрудники полиции перегородили вход. Люди стали требовать, чтобы их пустили внутрь, но полицейские сказали, что время работы суда закончилось, и попытались закрыть дверь.

Люди встали в проходе, началась давка.

— Вы должны нас пустить! Открытое заседание! — кричали люди.

— Рабочий день закончился, а вы его судите!

— Мы имеем право как свободные граждане присутствовать на суде!

Приехали несколько сотрудников Росгвардии в бронежилетах и касках, встали между полицией и гражданами и начали выталкивать людей из дверей суда. Несколько человек вместе со мной оказались зажаты между сотрудниками Росгвардии. Люди кричали все больше, снимали происходящее на камеры.

— Преступление совершается!

— Пожалуйста, пожалуйста, покажите свои удостоверения!

— Что вы делаете! Девушку покалечите!

— Преступники!

У суда. Фото: Виктория Микиша / «Новая»

Сотрудники Росгвардии все же оттеснили людей, а полиция закрыла дверь с той стороны на замок, укрепила «баррикаду» доской и веником. Сотрудники Росгвардии уехали. На их место (охранять вход в суд) через несколько минут приехали приставы. Несколько полицейских стояли через дорогу. Один из них стал снимать людей на камеру. Люди продолжали кричать:

— В России нет закона! Все против народа! Власть против народа!

— Позорники, предатели родины! Кому присягали на верность, твари! Мне страшно жить в этой стране!

— Мы придем на площадь Советов и сами выберем судью своего народа бурятского и сами будем ему деньги платить, он вас всех покарает.

— Нужно просто эту власть поганую менять, и все дела!

Рядом стояли мужчина и женщина, все это время почти молчавшие.

— Мы до последнего терпим, — сказал мужчина, — но лимит терпения уже закончился.

— Потому что мы, сибиряки, терпеливые, — поддержала его женщина, — плюс мы слишком наивные: долго верим, думаем, что власть для народа.

В это время Дмитрию Баирову присудили пять суток ареста по статье о нарушении порядка организации массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП). На следующее утро — еще дважды по пять суток: за неповиновение сотруднику полиции и за мелкое хулиганство. На суде Дмитрий был все в той же футболке с надписью «Баиров» и с бандажом на шее. После суда ему вызвали скорую, но та его не госпитализировала.

Фото: Виктория Микиша / «Новая»

«Сидели просто в автобусе, и вдруг резко штурм»

В начале первого часа ночи со среды на четверг на площади Советов возле автобуса еще стояли человек десять. Шел мелкий дождь, было холодно. В автобусе тоже сидели люди, человек пятнадцать. Кутались в куртки, негромко разговаривали, молодой парень играл на гитаре и пел. Мне предложили горячего чаю. Внутри автобуса было тепло, безопасно и дружелюбно.

Около двух часов ночи на автобус напали. Об этом в 2.20 из автозака мне сообщил один из находившихся в автобусе мужчин, Алексей Денисов. По его словам в автобусе распылили газ, всех задержали и куда-то везут. Привезли в итоге в Советский отдел МВД. Все задержанные отказывались называть свои фамилии и предоставлять паспорта до прибытия адвоката. На всех составили протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

На следующий день, в четверг вечером, Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Неназванный участник несогласованного митинга обвиняется в том, что он «распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, причинив представителю власти ожог роговицы глаза».

Первый адвокат приехал около трех часов ночи. В половине четвертого прибыл адвокат Сергей Федоров, накануне защищавший Цыренова и Ихиритова.

Сотрудники полиции закрыли дверь отделения и сначала отказывались передать питьевую воду для задержанных («Две хватит», — сказал один сотрудник про поллитровые бутылки). Воду удалось передать через адвоката. В течение часа я сидела в предбаннике отделения МВД. Сотрудники обсуждали между собой разное: сколько человек стоит у входа в отделение, нужно ли закрыть ворота, как проводился осмотр автобуса («Спроси, баллончик там лежит или нет?», «Там понятые с ними, как он полезет?»), составление протоколов («Что говорит, к чему подводить?», «Попроси товарища полковника сохранить на рабочий стол, не одну будем выкатывать»). Приходили и уходили сотрудники в форме и сотрудники в гражданском.

Никто не обсуждал, что их коллега получил ожог.

Около пяти часов утра появилось распоряжение новоизбранного мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в связи с подготовкой мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, обеспечить установку дорожных блоков на площади Советов и запретить там движение и стоянку автомобилей. Адвокат Сергей Федоров рассказал, что увидел этот документ только на телефоне сотрудников полиции:

«Ни у кого из вышестоящего руководства полиции распечатанного варианта не было, и мне изначально показывали на сотовом телефоне это распоряжение. У меня сейчас возникает вопрос, насколько документ законен, потому что такой документ должен быть опубликован на сайте и в СМИ и вступить в силу с момента опубликования».

В письме от пресс-службы МВД, которое получил сайт «ОВД-Инфо», написано:

«Прибыли инспекторы ДПС и предупредили о необходимости покинуть транспортное средство. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ». Указано количество задержанных — 17.

Но люди, которые были задержаны, рассказали, что никто не просил их покинуть автобус, и их было 15 человек.

Одна из задержанных в автобусе. Кадр: YouTube

«Никаких предупреждений, ничего подобного не было, — рассказывает депутат Народного хурала Баир Цыренов, который тоже был задержан. — В автобусе находились люди, которые просто разговаривали, и по этой причине я посчитал возможным туда подойти, потому что я не хочу, чтобы мне вновь административную статью дали. Я не собирался участвовать в каких-то несанкционированных мероприятиях. И когда увидел, что нет скопления людей, которое можно расценивать как несанкционированную акцию, я пошел к людям в автобус».

За десять минут до задержания из автобуса прямую трансляцию вела Сэлмэг Балданова. Видео есть на ютубе. Видно, что люди сидят внутри автобуса, нарезаны колбаса и хлеб, по радио группа «Любэ» поет «Ты неси меня река». Через несколько минут в дверь прорывается парень в белом капюшоне и распыляет газ из баллончика. Девушка кричит и начинает кашлять, задыхается, плачет. Но телефон остается у нее в руках. Нет изображения, но есть звук. Мы слышим панику Сэлмэг: «Ребята, смотрите, они нас баллончиком отравили, стоят здесь, нас окружили, окружили!» Слышен приказ: «Выходим, выходим!» — и крик Сэлмег (как потом расскажут свидетели, ее стали тащить за ноги из автобуса): «Я боюсь, я боюсь!». Видео прерывается.

«Нас окружили, началась паника, — рассказывает Баир Цыренов, — никто даже представления не имел, что что-то там происходит снаружи, сидели просто в автобусе, и вдруг резко штурм, всех вытащили.

Они разбили стекло передней двери автобуса. Так же, как днем, были и те, кто в каске и в форме, были и те, кто в гражданской одежде и балаклавах. И то, что пишут 17 задержанных — это неправда, задержанных было 15. А двое — это, скорее всего, провокаторы. Двое заходили как раз перед штурмом».

В отделении полиции задержанные провели от четырех до шести часов. Они рассказывали, что сотрудники полиции пытались запретить им пользоваться телефонами и снимать на камеру, а иногда сами снимали видео. Одной из задержанных женщин стало плохо, по ее словам, она месяц назад перенесла инсульт. Ей вызвали скорую помощь. Задержанные говорили, что, находясь в отделении полиции, смотрели друг на друга с настороженностью, так как поняли, что кто-то из сидевших в автобусе не оказался в отделении полиции.

В субботу МВД Бурятии сообщило, что по подозрению в распылении баллончика в лицо сотрудника Росгвардии задержан 29-летний Дмитрий Хараев.

«Политический кризис»

В группе в вайбере, где обсуждают происходящее в Улан-Удэ, состоят 10 тысяч человек. Сначала она называлась «Саша Шаман», потом переименовали в «Свободный народ!». По правилам группы запрещена «пропутинская и проедросовская пропаганда», запрещены «любые высказывания против Александра Габышева и его идей». В группе собирают деньги «для всех политзаключенных Улан-Удэ». В конце недели в городе начинают появляться расклеенные листовки с надписью «Свободу Баирову!».

Глава Бурятии Алексей Цыденов эти дни провел в Санкт-Петербурге на Координационном совете по туризму. В фейсбуке он заявил, что «готов и выйти, и пообщаться», и описал проблемы республики, которые решает в командировке на западе страны.

Происходящие события называет «обидой и местью за проигрыш», «желанием любой ценой напоследок хоть отыграться».

В пятницу Цыденов пригласил всех бывших кандидатов в мэры на встречу, чтобы учесть «наказы избирателей». Кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев на встречу не пришел.

На вечер воскресенья, 15 сентября, в Улан-Удэ назначен согласованный митинг в парке «Юбилейный». На него жители пригласили главу республики Алексея Цыденова. На листовках с приглашением митинг называют «мирным сходом» и указывают повестку: «Привлечение внимания к политическому кризису в России», «Против полицейского произвола, за свободу политзаключенных, против нечестных выборов!»


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