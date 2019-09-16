Продавец в киоске: Чтобы сэкономить, хожу пешком, одеваюсь в «секондах» 3 16.09.2019, 10:15

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Жительница Барановичей рассказала о работе, которой отдала 10 лет.

Продавец одного из барановичских киосков рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, почему всегда ходит пешком, что заменяет ей косметолога и отчего не посещает кафе и кинотеатры:

- Я плохо училась и после школы собиралась сразу устроиться на работу. Но родители уговорили меня получить хотя бы средне-специальное образование. Я выучилась на продавца, решила, что такая профессия будет всегда востребована. И не ошиблась.

Первым местом моей работы стал один из частных городских продуктовых магазинчиков. Но там я долго не задержалась. Хозяин постоянно пытался «повесить» на меня недостачи.

После устроилась в киоск, где и работаю уже более 10 лет. Продаю всякую мелочовку: детские резинки, заколки, игрушки, батарейки, косметику, чипсы, шоколадки и т.д.

Трудимся вместе с напарницей. График – два через два. Зарплата невысокая – в среднем 400 рублей. Но работа мне нравится: я к ней привыкла, любой товар найду с закрытыми глазами, начальство надо мной не стоит, да и рабочий график устраивает.

Чтобы сэкономить, хожу пешком

Я живу в собственной «двушке», которая досталась мне от бабушки. Это большой плюс – не приходится платить за съем жилья. Дочь вышла замуж и переехала в другой город. Внуков у меня пока нет. Поэтому всю свою зарплату трачу на себя.

Одна из существенных статей расходов – платежи за квартиру и мобильные услуги: 40 рублей плачу за мобильную связь, интернет и телевидение, около 50 «съедает» коммуналка.

Пару месяцев назад мне пришлось взять в рассрочку новую газовую плиту, предыдущая была слишком старой. Поэтому ежемесячно я плачу еще 60 рублей рассрочки.

Покупка бытовой химии обходится в 10–12 рублей. Средства беру самые дешевые. Стиральный порошок покупаю в упаковках по 400 г. Стоит он около 3 рублей, и его мне хватает на месяц.

До работы я добираюсь пешком, так как живу недалеко. И в целом стараюсь не ездить на автобусах, чтобы не тратиться на талоны. Раз в неделю обязательно езжу к родителям в деревню. Такие поездки обходятся мне в 15 рублей ежемесячно.

На работу беру «ссобойки»

Самая затратная статья – продукты. На питание, свое и кота, я трачу около 160 рублей. Крупами – рисом, гречкой, перловкой – закупаюсь раз в месяц, после зарплаты. Мясо покупаю раз в неделю в одном из сетевых магазинов. Продукция там свежая и недорогая.

Чтобы сэкономить, беру целые тушки курицы и разделываю. Иногда сама кручу фарш, получаются вкусные котлеты. Свинину беру редко.

Овощи, ягоды и фрукты, из которых я делаю «закатки», передают родители из деревни. Я обожаю сладкое и постоянно покупаю творожки, шоколад, конфеты, печенье или сдобные булочки.

На работу беру «ссобойки». Обычно это курица с гарниром – на обед, на ужин – салат, кефир с булочкой или печеньем.

Кота в основном кормлю тем, что ем сама. Но раз-два в неделю покупаю ему кошачьи консервы. Стоят они недешево – около 1,7 рубля баночка. Хватает такой банки на три дня. Но я все равно их покупаю: слишком люблю своего питомца.

Одеваюсь в «секондах»

Покупать дорогие вещи я позволить себе не могу. Да и зачем они мне, если в ларьке меня все равно никто не видит. Поэтому основные мои покупки – из секонда. Одежда там дешевая. Но, если повезет, можно купить хорошую качественную вещь, рублей за 10–15. В прошлом месяце, к примеру, я приобрела себе брендовые брюки за 15 рублей.

На кожаную обувь денег у меня нет, поэтому покупаю обычно кожзам в магазинах низких цен. Туфли или босоножки обходятся рублей в 15–20, сапоги можно купить за 50 рублей.

Косметика – только бюджетная

Косметикой я особо не пользуюсь – в моей косметичке только тушь и помада. Средства всегда покупаю бюджетные: тушь – за 4–5 рублей, помаду – за 3–4 рубля.

На уход за лицом тоже особо не трачусь. Мой комплект – пенка для умывания и кремы (дневной и ночной) обходится мне около 10 рублей.

Еще рублей пять уходит на покупку скрабов или пилингов для бани. Раз в две недели мы выезжаем на дачу подруги, где есть сауна.

Еще около 10 рублей ежемесячно я трачу на волосы: 5–6 рублей – на краску, остальное – на шампуни и бальзамы. Стрижет меня знакомая бесплатно.

На развлечения средств нет

На развлечения – походы в кино, кафе и т.д. – деньги я не трачу. Средств на это нет. Самый лучший отдых для меня – дома на диване с книгой в руках. Отпуск обычно провожу у родителей в деревне. При моем доходе отложить какую-то сумму на отдых невозможно: живу от зарплаты до зарплаты. А так хочется посмотреть мир! Надеюсь, что когда-нибудь у меня это получится.