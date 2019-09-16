Олег Сенцов: Изменений в Украине за пять лет не так уж много 1 16.09.2019, 10:25

Олег Сенцов

Фото: Getty Images

Экс-политзаключенный рассказал о надеждах на лучшее.

16 сентября бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил в Facebook, что за последние пять лет в Украине произошло не много изменений.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два: Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми", – написал он.

Сенцов подчеркнул, что такая ситуация его "печалит".

"Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть [президент РФ Владимир] Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" – добавил он.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года.

Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил. Через пять месяцев, 5 октября, Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно, поэтому он вынужден прекратить голодовку.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.