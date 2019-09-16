«Мы помним»: Родные и близкие исчезнувших до сих пор не имеют информации об их судьбе 1 16.09.2019, 10:53

Сегодня исполняется ровно двадцать лет со дня исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

16 сентября 1999 года у Гончара и Красовского была назначена дружеская встреча в бане на улице Фабричной в Минске. По свидетельствам жильцов близлежащих домов, в 22:35 друзья были похищены группой лиц и увезены в неизвестном направлении. Судьба Виктора Гончара и Анатолия Красовского и их местонахождение до сих пор официально не установлены, сообщила Charter97.org пресс-служба общественной инициативы «Мы помним».

Официальное следователи, ответственные за определение судьбы Виктора Гончара и Анатолия Красовского, никогда не делились какими бы то ни было подробностями о ходе «расследования». Ни потерпевшие, ни пресса о результатах «расследования» ничего не знают. Зато хорошо известны результаты международного расследования, завершенного еще в 2004 году депутатом Совета Европы Христосом Пургуридесом. Факты из отчета Христоса Пургуридеса свидетельствуют о том, что в причастности к похищению, а также физическому устранению Виктора Гончара и Анатолия Красовского подозреваются высшие должностные лица Беларуси: Юрий Сиваков, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Владимир Наумов. Они действовали по приказу главы государства.

Сегодня в городе Эйндховен, Нидерланды, состоится традиционная церемония почтения памяти исчезнувших белорусов. Церемония традиционно пройдет у живого мемориала «Четыре дерева». Четыре дерева были посажены в память о насильственно исчезнувших Юрии Захаренко, Викторе Гончаре, Анатолии Красовском, Дмитрии Завадском в 2008 году. В то время Эйндховен еще был городом-побратимом Минска. Церемонию откроет дочь Анатолия Красовского Валерия.

1999 год стал годом ожесточенной конфронтации режима Лукашенко и противников навязанной им на референдуме 1996 года новой редакции Конституции, объявившей кроме прочего и новую дату президентских выборов в Беларуси. Политические силы, не признавшие созданную Лукашенко версию Конституции и его претензий на право исполнять президентские полномочия вплоть до 2001 года, в ходе борьбы с режимом были твердо намерены провести президентские выборы в 1999 году, как это и предполагал Основной закон страны, принятый после обретения Беларусью независимости.

Значительная часть противников Лукашенко объединилась вокруг Верховного совета 13-го созыва. До референдума 1996 года, по результатам которого этот высший орган законодательной власти страны был распущен, Верховный совет не являлся выразителем тех или иных политических воззрений. Он олицетворял Закон и являлся серьезным препятствием Лукашенко на пути к неограниченной власти. В частности, Верховный совет 13-го созыва ответил отказом Лукашенко на его требование продлить срок на посту президента до семи лет и внести изменения в Конституцию, необходимые для расширения полномочий исполнительной власти. Референдум 1996 года, прошедший с нарушениями, несовместимыми с основными нормами права, и был инициирован Лукашенко, с целью сломить это сопротивление законодательной власти, с тех времен в фигуре Виктора Гончара, вице-спикера Верховного совета, он видел прямого политического оппонента.

Для Лукашенко опасность действий оппозиции, взявшей в 1999 году курс на «альтернативные» президентские выборы, заключалась не в том, что он мог быть лишен присвоенного им времени на президентском посту. Оппозиция имела в своих руках инструмент, с помощью которого режим Лукашенко мог быть разрушен, как карточный домик. Провести президентские выборы, проигнорировав навязанную версию Конституции, означало поймать режим за руку на месте первого большого преступления, всенародно доказать нелегитимность власти. Эту опасность Лукашенко осознавал именно в силу того, что референдум 1996 года был задуман им как способ абсолютного захвата власти в стране, как гарантия пожизненных президентских полномочий. Таким образом серьезность угрозы, которую представляли для Лукашенко политические силы, объединившиеся вокруг Верховного совета 13-го созыва, нельзя переоценить.

Виктор Гончар, вице-спикер Верховного совета 13-го созыва, непримиримый противник Лукашенко, общепризнанный лидер оппозиции, а также его друг крупный предприниматель Анатолий Красовский, финансировавший оппозиционное движение, стали объектами пристального внимания спецслужб, обеспечивавших безопасность режима. За Виктором Гончаром и Анатолием Красовским велась слежка, их телефонные разговоры постоянно прослушивались.

Трагедия произошла 16 сентября 1999 года. Вечером этого дня Виктор Гончар и Анатолий Красовский были похищены. Правоохранительными органами было начато расследование, однако все известные в настоящее время улики были собраны добровольцами. В том числе и обнаруженные на месте похищения, возле здания бани на улице Фабричной в Минске осколки стекла автомобиля Анатолия Красовского, которым друзья пользовались в этот день, и следы крови, идентифицированной независимой экспертизой как кровь Виктора Гончара. Эти и другие собранные данные проясняют детали похищения и в глазах широкой общественности являются подтверждением того, что оно было организовано силами спецслужб. Официальное следствие — несмотря на то, что и за Виктором Гончаром, и за Анатолием Красовским велась постоянная слежка силами Комитета госбезопасности — констатировало невозможность установления истины. После исчезновения КГБ заявил, что слежка была снята именно 16 сентября.

В 2004 году был опубликован Меморандум специального докладчика Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса. Факты из этого документа свидетельствуют о том, что в причастности к похищению, а также физическому устранению Виктора Гончара и Анатолия Красовского подозреваются высшие должностные лица Беларуси: Юрий Сиваков, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Владимир Наумов. Эти люди занимали и продолжают занимать высокие государственные посты.

Во время 104-ой Сессии в конце марта 2012 года Комитет по правам человека ООН принял окончательное решение относительно дела о недобровольном исчезновении Анатолия Красовского. Комитет осудил белорусские власти за отказ тщательно расследовать насильственное исчезновение Анатолия Красовского и принять адекватные меры по исправлению положения. Согласно решению Комитета, Беларусь обязана принять эффективные меры, включая добросовестное расследование фактов, уголовное преследование и наказание виновных, а также предоставить адекватную информацию родственникам исчезнувших и гарантировать им компенсацию. Беларусь решение Комитета проигнорировала.

Родные и близкие Анатолия Красовского и Виктора Гончара до сих пор не имеют информации об их судьбе.