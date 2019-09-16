Ученые открыли таинственный сундук из гробницы Тутанхамона 3 16.09.2019, 11:03

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Реакция историков была неожиданной.

Ученые вскрыли таинственный сундук, который находился в гробнице Тутанхамона. Реакция историков была неожиданной. Издание Express опубликовало материал соответствующего содержания, пишет lenta.ua.

Долина Царей расположена на западном берегу Нила, как известно, содержит 63 гробницы, в том числе Рамсеса II, Рамсеса III и фараона Сети I. Там же находится и древнеегипетская гробница с мумией фараона Тутанхамона, скончавшегося около 1327 года до н. э. Обнаружено захоронение было в ходе раскопок Говардом Картером и археологом-любителем лордом Джорджем Карнарвоном в 1922 году.

Стоит отметить, несмотря на неоднократные разграбления, там находилось множество ценных артефактов. В настоящее время археологи сортируют тысячи предметов, чтобы подготовить их к выставке в Каирском музее. Загадкой оставалось содержимое сундука, к которому ученые не прикасались.

Как показал анализ, изделие не принадлежало Тутанхамону, оно имело отношение к жене египетского фараона. Что касается того, что там находилось, то артефакт оказался пустым, что несколько разочаровало экспертов.

«Мы почувствовали запах дерева и смолы, несмотря на то, что сундук пуст, он имеет отношение к истории. Это захватывающе», - отметили историки.