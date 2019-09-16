Польша соучредит неформальную коалицию в ЕС для продвижения сельского хозяйства 16.09.2019, 11:48

Государства хотят договориться о более благоприятном для сельского хозяйства бюджете ЕС.

Евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что Польша соучредит неформальную коалицию стран, для которых важно сельское хозяйство. В ее рамках государства хотят договориться о более благоприятном для сельского хозяйства бюджете Европейского союза на 2021-2027, передает «Польское радио».

Рышард Чарнецкий отметил, что польское правительство в этом случае проявило прагматизм и начало сотрудничество со странами, которые во многих вопросах ведут отличную от властей Польши политику.

«Польша во многих аспектах отличается от Франции под руководством президента Эммануэля Макрона, но что касается сельского хозяйства, то мы одинаково смотрим на эту сферу. Членами этой коалиции также являются социалистическая Испания и Португалия. Когда она создавалась, то в Греции еще правили пост-коммунисты, а сейчас там уже правят консерваторы. С политической точки зрения, это разношерстная коалиция стран, которые выступают за увеличение суммы средств, выделяемой на сельское хозяйство. Я уверен, что у нас это получится», - заявил польский евродепутат.

Как отметил Рышард Чарнецкий, переговоры о более благоприятном для Польши бюджете станут задачей, в частности, нового комиссара Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства. Им стал поляк Януш Войцеховский.