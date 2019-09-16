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Стала известна дата суда над политзаключенным Дмитрием Полиенко

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  • 16.09.2019, 12:42
Стала известна дата суда над политзаключенным Дмитрием Полиенко
Дмитрий Полиенко

Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК.

Суд над политзаключенным Дмитрием Полиенко начнется 25 сентября в 10 часов в Минском городском суде. Это подтвердила секретарь суда, сообщает правозащитный центр «Весна».

Будет ли судебное разбирательство закрытым, станет известно только на суде, когда судья вынесет соответствующее решение.

Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении «особо злостного хулиганства» (ст. 339 УК). Его обвиняют в том, что он «распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке». 5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 339, ст. 341 и ч. 1 ст. 130. обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской.

2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Дмитрия Полиенко завершено и оно передано в прокуратуру для направления в суд. Но прокуратура г. Минска вернула в Заводской районный отдел Следственного комитета дело для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса.

Результатом этого стали две новые уголовныe статьи: 341 за граффити в Куропатах и 369 за «оскорбление «экс-министра МВД Игоря Шуневича.


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