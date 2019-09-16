Что водители делают не так, когда разъезжаются после ДТП без ГАИ 1 16.09.2019, 12:59

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Лимиты по «европротоколу» теперь 800 евро.

«Европротокол» — отличное изобретение для тех, кто умеет им пользоваться. Тем более после того, как лимит страхового возмещения увеличили с 400 до 800 евро. Это, напомним, произошло с 1 сентября. По задумке законодателей, это должно снизить нагрузку на ГАИ — вызывать экипажи для оформления будут в полтора-два раза реже. Tut.by поговорил с сотрудниками Белорусского бюро по транспортному страхованию об основных моментах при разъезде после ДТП без ГАИ.

Каждое третье ДТП теперь оформляют без ГАИ

— В 2010 году, когда ввели так называемый «европротокол», предельный размер страхового возмещения по извещению о ДТП не превышал 200 евро. В то время автолюбители оценили начинание осторожно. За первый год было оформлено всего 517 извещений. В 2011 году — уже 5,5 тысяч, — рассказывает Сергей Рабецкий, заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию.

В 2014 году лимит страховой выплаты по извещению о ДТП был увеличен до 400 евро. Количество страховых случаев, оформленных с помощью бланков извещений, выросло до 13 тысяч. Постепенно водители привыкали к этой системе, и уже в прошлом году из 87 тысяч ДТП 26,7 тысяч случаев было оформлено без привлечения ГАИ. За 2019 год таких ДТП было уже почти 17 тысяч.

Сейчас лимит снова решили повысить — до 800 евро. Почему выбрали именно эту сумму? По данным Белорусского бюро по транспортному страхованию, в 85% ДТП, произошедших за 2018 год, ущерб составлял как раз до 800 евро.

— При лимите даже в 400 евро у многих возникали сомнения — хватит или не хватит, чтобы отремонтировать машину. Если царапина на бампере — понятно, что хватит. Но при более серьезных повреждениях уже нужно было хоть немного разбираться в ремонте автомобилей, понимать, что и сколько может стоить, — объясняет Сергей Владимирович.

Топ-5 ошибок, которые допускают водители при разъезде без ГАИ

- в графе «Собственник ТС» участники ДТП часто указывают свои данные (ФИО, адрес), не являясь собственником ТС. Обращаем внимание, что собственником является лицо, указанное в свидетельстве о регистрации (техпаспорте) транспортного средства. Физическим лицам необходимо указать фамилию, имя, отчество. Юрлицам — полное наименование юридического лица.

- в графе «Водитель» (пункт 9) часто ошибочно указывается собственник или лицо, владеющее транспортным средством по доверенности. В данной графе необходимо указывать данные водителя согласно его водительскому удостоверению.

- в графе «Видимые повреждения» (пункт 11) часто не указывают повреждения либо указывают только повреждения, причиненные транспортному средству потерпевшего. При заполнении данной графы необходимо обязательно указывать повреждения, причиненные транспортному средству потерпевшего в одной колонке, а транспортному средству виновника — в другой колонке.

- в графе «Обстоятельства ДТП» (пункт 12) участники ДТП либо проставляют «галочки» так, что возникает противоречивая информация, либо не указывают количество отмеченных клеток (это нужно сделать в последней позиции пункта 12).

- в графе «Утверждаю, я являюсь ответственным за причинение вреда» (пункт 16) ошибочно подписываются оба участника ДТП, хотя должен расписаться только виновник ДТП с указанием своих ФИО. В этой графе потерпевший свою подпись не проставляет.

Что делать при ДТП? Звонить по номеру «140»

— Понимая, что после увеличения лимита страховой выплаты по извещению возрастет количество водителей, которые захотят воспользоваться «европротоколом», в августе мы запустили работу единого колл-центра. Позвонить туда можно по номеру «140».

Начиная примерно с середины августа, в колл-центр уже поступило более 3 тысяч звонков. Спрашивают, как правильно заполнить бланк извещения, куда обратиться за выплатой, интересуются предельным размером страховой выплаты. В основном водители переживают, что неправильно что-то сделают, и страховая компания потом откажет в выплате. Несмотря на то, что при заключении договора обязательного страхования автогражданской ответственности всем в обязательном порядке выдают памятку и бланк извещения о ДТП, не все их возят с собой, не говоря уж про чтение памятки.

Колл-центр — это совместный проект Бюро по транспортному страхованию и шести страховых компаний. Можно позвонить в любое время дня и ночи и получить исчерпывающий ответ. Специалисты помогут заполнить бланк извещения, проверят, есть ли у второго участника ДТП страховка. И главное, специалисты скажут, можно ли в конкретной ситуации оформлять «европротокол» или необходимо вызывать ГАИ.

Кстати, проверить наличие договора обязательного страхования автогражданской ответственности можно и самому на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию по ссылке, введя в нужном разделе госномер автомобиля. Программа показывает только те договора, которые действуют на данный момент.

При каких условиях можно не вызывать ГАИ

Напомним основные условия, при которых можно заполнить бланк «европротокола»:

— извещение можно оформлять, только когда в ДТП участвовало два автомобиля (но не более и не менее);

— в ДТП повреждены только транспортные средства и не повреждено другое имущество;

— в ДТП не причинен вред жизни и здоровью;

— у обоих участников имеются действующие договоры обязательного страхования автогражданской ответственности;

— у обоих участников имеются действительные водительские удостоверения;

— водители не должны иметь претензий к состоянию друг друга, то есть быть трезвыми. Если есть подозрения в трезвости второго участника ДТП, то лучше вызвать ГАИ;

— Водители должны прийти к взаимному согласию, кто же из них причинитель вреда, а кто — потерпевший. И они должны быть согласны, что размер вреда не превышает 800 евро по каждому автомобилю.

А если не хватит 800 евро

Порядок определения размера вреда при «европротоколе» и при вызове ГАИ одинаков. Размер вреда рассчитывается специальной программой после осмотра транспортного средства и оценки повреждений экспертом. Если так получилось, что ДТП вы оформили по «европротоколу», но после оценки выяснилось, что денег на ремонт не хватает, потребовать недостающую сумму с виновника вы можете только через суд.

Где взять европротокол

Его в обязательном порядке выдают при заключении договора обязательного страхования автогражданской ответственности вместе с памяткой. Кроме того, «европротокол» всегда можно взять на любой АЗС или в точке оформления страховых полисов.

Электронная страховка. Что это и как оформить?

У нас есть шесть страховых компаний, на сайте которых можно заключить договор внутреннего страхования в электронном виде. Это Белгосстрах, ТАСК, Белэксимгарант, Промтрансинвест, Белнефтестрах и Белкоопстрах.

— Если вы хоть раз в жизни страховали автомобиль, то будет достаточно ввести в систему заключения договоров в электронном виде фамилию, индивидуальный номер и контактные данные. Система проверит наличие информации о вас в базе данных по обязательному страхованию автогражданской ответственности. После этого аналогичная проверка будет проведена системой и по автомобилю — по госномеру, вин-коду и ФИО собственника. Далее система на основании выбранных вами условий и информации из базы все автоматически рассчитает: скидки и надбавки, размер страхового взноса. При согласии с информацией, представленной системой, нажимаете оплатить. Платеж производится банковской платежной карточкой в системе интернет-эквайринга. После оплаты на экране отображается визуальная форма заключенного договора. Она содержит номер договора, дату вступления его в силу и другие реквизиты, система также направляет ее на Вашу электронную почту. Визуальную форму договора можно распечатать, сохранить на компьютере или мобильном телефоне, — объясняет Сергей Рабецкий.

Надо помнить, что договор вступает в силу после истечения срока предыдущего, если вы заранее продлеваете его. Новый договор вступает в силу на следующий день после его заключения. Так что если вы попали в ДТП и у вас нет страховки, то даже оперативно оформив договор с мобильного телефона, вы себе ничем не поможете. На момент аварии договор все равно не будет действительным.

Если вы приобрели автомобиль и хотите застраховать его впервые, то для заключения договора внутреннего страхования сначала придется посетить страховую компанию или точку страхового агента. Только там могут внести ваши данные в базу. Но уже все последующие договоры внутреннего страхования вы сможете заключать в электронном виде. Как только договор, заключенный в электронном виде, вступает в силу, к нему появляется доступ у сотрудников ГАИ.