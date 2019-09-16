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Палеонтологи обнаружили древнейшего родственника пауков и скорпионов

  • 16.09.2019, 13:19
Палеонтологи обнаружили древнейшего родственника пауков и скорпионов

Окаменелости животного нашли в отложениях возрастом 508 миллионов лет.

Палеонтологи описали окаменелости древнего хелицерового (родственника современных пауков, клещей и скорпионов), которые были найдены в отложениях возрастом 508 миллионов лет. У Mollisonia plenovenatrix, как назвали животное, были короткие массивные хелицеры, ключевая черта группы, сообщает zn.ua.

Хорошо сохранившиеся окаменелости нескольких членистоногих нового вида из рода Mollisonia, у которого были хелицеры, были найдены в формации Берджис в Канаде. Остатки моллисоний исследователи находили с 1912 года, но все окаменелости были в плохом состоянии и заметить у них наличие хелицер было невозможно.

У древнейшего представителя группы, которого назвали Mollisonia plenovenatrix, было покрытое панцирем, состоящее из сегментов туловище, большие, сложно устроенные глаза, одиннадцать пар конечностей на туловище и три пары на головогруди. Между глазами животного располагались массивные, короткие хелицеры, а вокруг рта — еще несколько выростов. M.Plenovenatrix были небольшими, их длина составляла около 2,5 сантиметров.


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