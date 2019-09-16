Как в Барановичах заставляют платить в добровольный дорожный фонд 2 16.09.2019, 14:01

Сумма от 10 до 20 рублей с человека.

Общеизвестно: каждый третий, а может, и каждый второй автомобилист в стране не проходит техосмотр, пишет abw.by.

Одни игнорируют его из принципа, другие просто не могут выделить такую сумму из семейного бюджета. Но власти Барановичей решили не оставаться в бездействии и придумали новый способ поиска средств на ремонт дорог.

"Я очень хочу остаться инкогнито... У нас в Барановичах очень непонятное происходит... После последнего посещения президента местным властям было поручено во что бы то ни стало найти средства для ремонта дорог... Вот у меня есть вопросы... Во-первых, я покупаю бензин, в который уже вложена стоимость на ремонт дорог, во-вторых, с нас требуют налог на дороги при техосмотре... Как говорил Лукашенко, это на строительство новой кольцевой дороги... Но я в Минск по ней не езжу и вряд ли когда буду пользоваться... Это я стерпел... Но когда добровольно-принудительно стали собирать деньги в счет зарплаты со всех организаций на ремонт дорог... Это слишком! Опубликуйте это! Этот позор никак иначе не назовешь, как оброк на оброк!

Я знаю одно, что команда дана всем руководителям предприятий города, в том числе и учреждениям образования. Сумма от 10 до 20 рублей с человека. На нашем предприятии пока не собирают, но уже сообщили, что такое будет. Будем писать заявление, чтобы из заработной платы вычли эту сумму якобы на благоустройство города", - рассказал житель Барановичей.

Несколько недель назад СМИ писали о том, что в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирован Фонд по благоустройству улично-дорожных сетей "Барановичи - наша малая Родина".

Учредителем фонда является Барановичское городское ЖКХ.

Основная цель создания фонда - оказание помощи в благоустройстве городских территорий и улично-дорожной сети города.

Как сообщалось ранее, привести в порядок дороги барановичского региона в течение двух лет потребовал Лукашенко во время визита в Барановичи марте 2019 года. По информации сайта Барановичского горисполкома, хотя фонд существует совсем недавно, уже есть немало желающих перечислить в него средства, среди них и предприятия города, и частные лица.

Автобизнес провел свой опрос среди нескольких местных жителей. И большая часть из них подтвердила, что на рабочих местах их уже оповестили о необходимости написать заявление об отчислении части зарплаты в этот фонд. Тем же, кто сразу ответил, что ничего платить не будет, пригрозили проблемами на работе.

Один из наших собеседников прокомментировал ситуацию так: "Я бы, может, и заплатил эти злосчастные 20 рублей, но у меня ни то что автомобиля, даже "прав" нет. А деньги в фонд с меня практически требуют".

Комментарий от представителей фонда получить не удалось: никто не отвечал на наши звонки. Похожая ситуация и с Барановичским горисполкомом, в котором нам отказались давать комментарии и предложили обратиться к их юристам.

Однако intex-press.by в свое время удалось взять интервью у Дмитрия Тихно - заместителя председателя горисполкома и по совместительству члена правления фонда, который заявил, что взносы в фонд будут добровольными.

С одной стороны, в задумке барановичских властей организовать фонд, куда каждый может пожертвовать любую сумму и помочь городу, нет ничего постыдного или выходящего за рамки закона. Но это Беларусь - здесь любые начинания трансформируются в театр абсурда, а все добровольное становится принудительным.