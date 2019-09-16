Российского актера осудили за «вывих плеча» росгвардейца 2 16.09.2019, 14:00

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Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии.

Тверской районный суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Новой газеты». Суд признал мужчину виновным в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч.2 ст. 318 УК). Устинов свою вину не признал.

Согласно версии следствия, 3 августа во время проведения несанкционированной акции в районе станции метро «Пушкинская» Устинов «принимая участие в акции, кричал лозунги», чем и привлек внимание росгардейцев. При задержании он якобы вывихнул плечевой сустав левой руки росгвардейцу Александру Лягину, чем «унизил честь Лягина, причинив нравственные страдания и физические повреждения».

На стороне «потерпевшего» Лягина на судебном заседании 12 сентября выступили двое свидетелей обвинения — сотрудники полиции, также участвовавшие в задержании. Согласно их практически идентичным показаниям, Устинов был задержан за «оскорбительные лозунги». Гособвинение требовало для актера 6 лет лишения свободы.

В своем «последнем слове» Устинов высказал предположение, что «потерпевшим» росгвардейцем в маске может быть другой человек, а не пришедший в суд Александр Лягин: «Первый сотрудник, который на меня напал, отличается от пропорций Лягина. У меня есть сомнения, что это был он».

Посмотрите это видео, которое отказался смотреть судья Алексей Криворучко. Это видео — доказательство того, что Павел Устинов 3 августа просто оказался не в том месте не в то время. За это 16 сентября его могут посадить на 6 лет.

По словам самого Павла Устинова, он не участвовал в митинге, а возле выхода со станции метро «Пушкинская» ждал приезда друга. Его руки были заняты телефоном и наушниками, поэтому он не мог «вывихнуть плечо» полицейскому бойцу. Судья Алексей Криворучко отказал в ходатайстве адвоката Устинова Дмитрия Чешкова посмотреть и приобщить к делу видео свидетелей защиты, где Устинов не кричит лозунгов до задержания, а стоит и смотрит в телефон.

Ранее видеообращение в защиту Устинова записал художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин — его Высшую школу сценических искусств окончил актер. Райкин также принес в суд личное поручительство. Положительную характеристику на Устинова оставил профессор кафедры актерского мастерства Сергей Шенталинский. 23 августа правозащитный центр «Мемориал» признал Павла Устинова политическим заключенным.