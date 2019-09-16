Ученые нашли огромный континентальный разлом под Антарктидой 16.09.2019, 14:11

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Из него выходит излучение.

Не так давно в Антарктиде ученые выявили выход радиации на поверхность. Конспирологи поспешили обвинить в произошедшим инопланетян, которые якобы обосновались на этом материке и собираются уничтожить человечество. Но представители официальной науки считают иначе.

Специалисты из университета Мельбурна сообщили, что им удалось установить причину высокой радиации в одном из мест Антарктиды, пишет lenta.ua.

По итогам проведенного исследования ученые выяснили, что недалеко от места выхода радиации расположен огромный континентальный разлом. Именно из него и выходит на поверхность материка радон. Этот источник радона научные работники назвали крупнейшим на планете. Как известно, радон в большом количестве является крайне опасным, он может стать причиной развития лучевой болезни.

Во время исследования также было установлено, что минимум в двух зонах радиация сумела пробить ледяной щит и начала активное распространение на огромные территории. Ученые отмечают, что в некоторых районах Антарктиды радиация может распространяться по воздуху.

По их прогнозу, со временем зона заражения будет только увеличиваться.