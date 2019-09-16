«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей: места и время

«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей: места и время1
- 16.09.2019, 14:20
Их можно найти по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.
«Европейская Беларусь» продолжает сбор подписей для дальнейшего участия в «парламентской кампании».
Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, Молодечно, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».
Места и время проведения:
Минск
Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.
Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 15.00 — 17.00,
Улица Пулихова, 3, магазин «Евроопт»: 16.00 — 18.00,
Улица Ложинская, 22, магазин «Евроопт»: 14.00 — 17.00,
Станция метро «Московская», выход на улицу Волгоградскую: 14.00 — 17.00,
Улица Мирошниченко, 3 магазин «Виталюр»: 12:00 — 17:00,
Брест
улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00,
Бобруйск
проспект Строителей, 58, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00,
Светлогорск
Рынок в микрорайоне Березина: 12.00 — 16.00,
Слонимский район
аг. Озерницы: 12.00 — 15.00.
Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.