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«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей: места и время

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  • 16.09.2019, 14:20
«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей: места и время

Их можно найти по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.

«Европейская Беларусь» продолжает сбор подписей для дальнейшего участия в «парламентской кампании».

Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, Молодечно, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Места и время проведения:

Минск

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 15.00 — 17.00,

Улица Пулихова, 3, магазин «Евроопт»: 16.00 — 18.00,

Улица Ложинская, 22, магазин «Евроопт»: 14.00 — 17.00,

Станция метро «Московская», выход на улицу Волгоградскую: 14.00 — 17.00,

Улица Мирошниченко, 3 магазин «Виталюр»: 12:00 — 17:00,

Брест

улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00,

Бобруйск

проспект Строителей, 58, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00,

Светлогорск

Рынок в микрорайоне Березина: 12.00 — 16.00,

Слонимский район

аг. Озерницы: 12.00 — 15.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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