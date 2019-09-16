Путину тяжело 2 16.09.2019, 14:30

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Интервью главы «Ростеха» о том, что происходит в российской власти.

РБК в ночь на понедельник опубликовал давно ожидаемое интервью главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова – человека, которого называют одним из наиболее близких к Владимиру Путину людей.

"Здравая оппозиция" и поп Гапон

Интервью ждали потому, что в разгар протестов в Москве в августе РБК опубликовало отрывок из него, в котором Чемезов – неожиданно для многих – выразил некое понимание мотивов протестующих:

Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству.

Из полного текста интервью эти слова, как и указание на то, что "если оппозиционные кандидаты пройдут в Мосгордуму, это будет даже полезно", не исчезли, но в контексте они звучат отнюдь не так фрондерски, чем без него: высказыванию о "здравой оппозиции" предшествует мысль о том, что "промышленности и бизнесу не нужны потрясения". Чемезов также говорит, что протесты должны быть в рамках закона: "Провокации до добра не доведут. Вспомните историю: попа Гапона, кровавое воскресенье – к чему это привело".

"Он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать"

Из других политических высказываний особенный интерес вызывает, конечно, мнение Чемезова о будущем Путина. Глава Ростеха, знакомый с Путиным еще с 1980-х, с дрезденских времен, утверждает, что президент "наверное, с удовольствием ушел бы отдыхать", поскольку, "если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно". В любом случае, считает Чемезов, ссылаясь на Конституцию, Путину придется уйти со своего поста в 2024 году. "Наверное, какой-то другой пост может занять", – резюмирует глава Ростеха. При этом, по мнению Чемезова, теоретически можно внести какие-то изменения в Конституцию, но какие именно – он сказать затрудняется.

При этом Чемезов категорически отверг теорию политолога Евгения Минченко о том, что он является членом некоего "Политбюро 2.0", которое вместе с Путиным принимает коллегиальные решения.

– Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое "Политбюро 2.0"? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда.

– То есть коллегиальных решений нет?

– Да ну что вы, глупость какая.

Минченко в своем телеграм-канале "Политбюро 2.0" прокомментировал это так:

Аргументация Чемезова ("мы в таком составе не собираемся") не имеет отношения к концепции, поскольку авторы Политбюро 2.0 описывает его как сетевую структуру, в которой у каждого из членов своя зона ответственности. Президент вмешивается, когда интересы участников правящей коалиции приходят в противоречие.

В то же время практически все интервью Чемезова является подтверждением концепции Политбюро 2.0. Мы видим человека, который не занимает формальных постов в вертикали исполнительной власти, но более влиятелен, чем любой член Правительства.

"Закрыть полностью страну технически невозможно"

Именно эта фраза вынесена РБК в заголовок интервью. Имеется в виду так называемый "суверенный интернет". Чемезов подтверждает, что структуры Ростеха теоретически могут принять участие в разработке оборудования для исполнения закона о суверенном Рунете (пока, по его словам, такой задачи не стоит), но отключать Россию от интернета никто не хочет и не может: "Это будет стоить очень больших денег, и нужно много сил потратить на это".

"Основным вызовом" для страны Чемезов считает цифровую экономику. При этом большая часть интервью посвящена развитию различных систем электронной слежки за людьми: по словам Чемезова, спецслужбы уже в состоянии узнать содержимое смартфона каждого человека, и о приватности в будущем говорить не придется. Зато мир будет более безопасным, если повсюду будут камеры наблюдения. Как в Монако.

Чемезов не исключает возможности ребрендинга самолета Superjet после катастрофы в Шереметьево: "Тем более можно сделать наше российское название". Шутники в интернете уже предложили "Госбюджет".

В отношениях с Украиной глава Ростеха пока не чувствует никаких изменений – хотя в роли актера "Квартала 95" Владимир Зеленский был "отличным".

Протесты против мусорных полигонов начались потому, что "открыли ящик Пандоры" (кто именно – Чемезов не говорит, но, судя по всему, это был президент Путин, распорядившийся закрыть свалку в Кучино). "А если бы вот не трогали, так бы валили все в землю и закапывали... Очень много, конечно, здесь популистских вещей. Тот же Гудков всю свою предвыборную кампанию построил на мусорной теме" (непонятно, на каких выборах, ведь к выборам в Мосгордуму его не допустили. – РС).

Потихонечку страна развивается. Ведь совсем еще недавно, в начале 2000-х, вспомните, как было непросто.

"Быть политиком – это не мое", – заочно отвечает Чемезов комментаторам, которые прочат ему чуть ли не премьерский пост.

Глава Ростеха признал, что владеет квартирой, о которой писал Навальный, но не считает, что она стоит 5 миллиардов рублей. Сам себя (с официальными доходами в сотни миллионов рублей в год) он называет не "богатым", а "состоятельным" человеком.