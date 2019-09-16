Отец школьника из Гомеля: Видит ребенка 20 минут — и уже такое позволяет 16.09.2019, 14:38

Родитель рассказал, чем его сын «прогневал» учительницу, которая замахнулась партой.

Отец 4-классника прокомментировал инцидент в гомельской школе. Мужчина возмущен реакцией взрослых, которые обвиняют его сына.

В интервью «Радыё Свабода», отец заявил, что обращаться в милицию с заявлением не будет, потому что не хочет брать на себя ответственность за судьбу другого человека.

— Я учительницу толком не знаю, она первый раз у нас была на замене. Понимаю, если бы ребенок что-то систематически нарушал, у учительницы бы накапливалось это. Здесь она видит ребенок 20 минут — и уже такое себе позволяет, — отмечает папа школьника.

Мужчина не понимает, что мог сделать ребенок, чтобы к нему применить такое воздействие. По его словам, сын не ставил учительнице подножку: это версия пользователей интернета.

— Я просил родителей из нашего класса пообщаться с детьми, и они сказали, что никакой подножки не было, никаких стаканов с краской или водой мой сын не бросал, — утверждает собеседник. — Я так понял со всей ситуации, что этот стакан стоял на столе, упал и вода разлилась.

Ребенок, утверждает отец, не оскорблял учительницу.

— На видео видно — он просто спрашивал: «Какие гадости я вам сделал?». Учительница ответила: «ржал как конь!» Но это эмоции. Так что — говорить ребенку, что «понесут тебя на кладбище?» — возмущает отец.

Его также удивляет реакцию некоторых родителей.

— В моей голове не укладывается, когда другие родители говорили: «Ну и мы матом на детей кричим, что в этом такого?» Они считают, что это — норма. Я так не считаю. Нельзя матом на ребенка — он озлобиться. С ребенком нужно разговаривать, — уверен отец.

Что произошло?

13 сентября «Сильные новости» опубликовали видео, снятое в средней школе №15 Гомеля. На нем учительница во время урока русского языка в 4-м классе замахивается на ученика партой и матом угрожает ему: «Я пойду в тюрьму, а тебе п…дец».

Вечером 13 сентября в школе прошло родительское собрание. Учительницу уволили.

Мнение в поддержку

Известная учительница русская языка Анна Северинец встала на сторону уволенной учительницы.

— Из многочисленных комментариев, да и из личного опыта, все мы знаем, что объединенные в классы дети умеют и любят, когда имеют такую ​​возможность, поиздеваться над взрослым чужаком, — пишет она. — Учительская агрессия почти всегда — свидетельство беспомощности (в принципе, как и ученическая). Имеем завязку: учительница приходит на замену в чужую класса. Дети не любят замен, особенно если учитель намерен не просто отбыть чужой занятие, позволив детям сидеть в телефонах, а провести полноценные уроки. Дети вообще трудно принимают чужаков, тем более тех, кто теперь будет здесь командовать, и поэтому они мгновенно и подсознательно объединяются против.

Ситуация, возникшая в классе, видится педагогу иначе.

— Учительница несет парту, чтобы отсадить хулигана, который срывает урок, а он ставит ей подножку. Что было бы, если бы она упала вместе с партой на этого ученика? Думаю, она сразу представила себе такой вариант развертывания событий. Здесь, знаете, и Господь Бог выругается, — отмечает Анна Северинец.

Педагог считает, что у наших учителей не выработаны инструменты против буллинга.

— Только инструменты давления. Крик. Наказание. Запись в дневник. Кабинет директора. Кажется, все. Между тем обычная спокойная вежливость и твердая порядочность действует на детей гораздо сильнее. Но где же брать?

Мнение «против»

А вот основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов считает, что в отношении детей должна действовать презумпция невиновности.

— Дети – народ сложный. Даже самых воспитанных, бывает, заносит. Ну так для этого взрослым дают педагогическое образование. Психологию изучают, практикуются. Опыт, стаж. Педагог – это профессия. Сложная и неблагодарная, — пишет он. — Возможно, я где-то сгущу краски, хотя я так не считаю. Но оценивать этот эпизод правильно только с одной точки зрения: 12 сентября 9-летний мальчик чудом избежал смерти или инвалидности. Чудом. Избежал. Смерти или инвалидности. Потому что если у «педагога» нервы шалят настолько, что она может занести над головой ученика парту, сказать слова «п…дец» и «кладбище», то никакой гарантии того, что у нее не переклинит следующий клапан и она таки не опустит парту ему на голову просто не существует. Просто не существует. Потому что уже эти действия – махать партой и грозить убийством ученику – они уже настолько за гранью, что впору говорить об освидетельствовании у психиатра.

Петр Кузнецов считает, что ребенок 9-ти лет виноватым в этой ситуации быть не может.

— Ребенок 9-ти лет – это не «быдло», «козел мелкий». Это просто ребенок. Я соглашусь, что можно спрашивать и возлагать ответственность на 12-14-летнего – в этом возрасте уже пить и трахаться многие начинают. Но не в 9 лет, когда некоторые еще играют в машинки. Но у нас, в том, что должно называться «обществом», минимум половина взрослых людей считает, что подобных «учителей» увольнять не надо. Что уместно говорить «довели» и обзывать детей матом – вместо того, чтобы объяснять и, извините, воспитывать.

Он не может понять, что в голове у родителей, которые просили не увольнять учительницу.

— Как можно хотеть, чтобы твой сын или твоя дочь учились у человека, который может достичь такого аффекта, чтобы замахиваться на четвероклашку партой и грозить кладбищем. Для меня это как-то за гранью. Я понимаю, что ничего рационального в этом взгляде на вещи просто нет. Рационально – это искать для себя и своего потомства безопасность. Отдавать в опасность – это иррационально, — считает Петр Кузнецов.