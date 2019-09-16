Минчанин о Лукашенко: «Усы» нужно менять 3 16.09.2019, 14:59

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У власти должны быть новые люди.

Об этом говорят люди, которые приходят на пикеты гражданской компании «Европейская Беларусь» по сбору подписей, сообщает пресс-служба кампании.

Минчанин рассказал, почему пришел поставить подпись за выдвижение независимого кандидата:

- Понимаете, у нас задушили всю оппозицию. Человек у власти 25 лет и при этом всячески препятствует, чтобы развивались какие- то другие партии. Это не правильно, потому что тоталитаризм- это плохо, оно не может быть хорошо, в принципе.

Дали денег в МТЗ, но при этом не сказали, как им развиваться, что им делать. И все, ему «капут». Посадили туда дядьку шестидесятилетнего, который там, грубо говоря, чей- то племянник, брат, сват и все остальное. И все, ничего не изменится на этом МТЗ. Должны быть более молодые люди. Я не про себя говорю, может про друга.

Усам привет! Их нужно менять!