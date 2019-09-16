Заместитель госсекретаря США посетит Беларусь с официальным визитом 6 16.09.2019, 15:17

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Дэвид Хейл

Визит Дэвида Хейла ожидается 17 сентября.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл посетит Беларусь с официальным визитом. Программой пребывания запланированы встречи с руководством страны и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Об этом tut.by сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«17 сентября ожидается визит в Беларусь заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвида Хейла», — сообщил в понедельник официальный представитель МИД Анатолий Глаз.

В программе визита — встречи американского дипломата с руководством страны и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.

Напомним, 29 августа Минск с официальным визитом посетил занимавший в то время пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этом веке это был первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. В Минске советник Трампа встретился с Лукашенко. Спустя полторы недели Джон Болтон ушел с поста советника США по национальной безопасности.