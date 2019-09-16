Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ
- 16.09.2019, 15:28
- 1,177
Задержание произошло на фоне событий, связанных с атакой беспилотников на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии.
Военнослужащие Революционной гвардии Ирана задержали в Персидском заливе корабль, на котором находилось 250 тыс. л дизельного топлива, предназначенного для ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание ISNA (перевод — РБК).
В Тегеране утверждают, что операция была проведена возле острова Тунб, который принадлежит Ирану.
По официальной информации, команду корабля подозревают в контрабанде. В настоящее время задержанные находятся в провинции Хормозган на юге страны.
В сообщении не уточняется, кому принадлежало задержанное судно. Нет данных и о том, граждане каких стран находились на его борту.
Задержание в Персидском заливе произошло на фоне кризиса, возникшего после атаки беспилотников на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии.
Государственный секретарь США Майк Помпео 15 сентябре обвинил в случившемся иранские власти, хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.
В Тегеране в ответ предупредили США, что в случае атаки на иранские объекты под ударом могут оказаться американские базы в Катаре и ОАЭ.