Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ 16.09.2019, 15:28

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Иллюстрационное фото

Задержание произошло на фоне событий, связанных с атакой беспилотников на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии.

Военнослужащие Революционной гвардии Ирана задержали в Персидском заливе корабль, на котором находилось 250 тыс. л дизельного топлива, предназначенного для ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание ISNA (перевод — РБК).

В Тегеране утверждают, что операция была проведена возле острова Тунб, который принадлежит Ирану.

По официальной информации, команду корабля подозревают в контрабанде. В настоящее время задержанные находятся в провинции Хормозган на юге страны.

В сообщении не уточняется, кому принадлежало задержанное судно. Нет данных и о том, граждане каких стран находились на его борту.

Задержание в Персидском заливе произошло на фоне кризиса, возникшего после атаки беспилотников на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии.

Государственный секретарь США Майк Помпео 15 сентябре обвинил в случившемся иранские власти, хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.

В Тегеране в ответ предупредили США, что в случае атаки на иранские объекты под ударом могут оказаться американские базы в Катаре и ОАЭ.