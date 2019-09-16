Почти 60% россиян не имеют сбережений 3 16.09.2019, 15:39

Доходы жителей РФ продолжают падать.

Почти 60% россиян не имеют личных накоплений, говорится в совместном исследовании банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», пишет finanz.ru.

«59% россиян не имеют личных сбережений, 41% копит, но большинству из них все реже удается откладывать. Только 15% опрошенных сообщили, что за прошедшие 5 лет они увеличили размер регулярной суммы в копилку», - говорится в исследовании.

Комфортный для накопления уровень дохода, по мнению 27,1% прошенных, варьируется от 45-55 тыс. российских рублей в месяц на одного члена семьи. 20,9% опрошенных указали, что готовы откладывать средства при доходах свыше 55 тыс. рублей ежемесячно. 17,5% участников опроса считают комфортным для сбережений уровень доходов в 25-35 тыс. руб., 10,6% респондентов назвали доходы в 15-25 тыс. руб. достаточными, чтобы начать копить. При этом почти 2% опрошенных считают возможным откладывать средства при доходе в 10-15 тыс. руб.

В материале отмечается, что по итогам 2018 года средний уровень дохода составил 33 тыс. рублей в месяц на одного россиянина.

Большинство опрошенных респондентов, имеющих сбережения, отметили, что держат их в наличных (58,9%). 30,3% респондентов указали, что для накопления используют банковский вклад, 5,4% приобретают валюту на накопленные средства.

Большая часть опрошенных (23,9%) заявила, что откладывает средства «без конкретной цели на «черный день». Равные доли респондентов (16,2%) указали, что откладывают на квартиру и на краткосрочные цели, такие как путешествия и бытовая техника. На образование детей откладывают 12,1%.

Среди россиян, которые имеют сбережения, большинство откладывают средства с зарплаты и пенсий.

«В условиях падения реальных доходов россияне откладывают деньги регулярно с заработной платы, пенсий, премий и бонусов. Об этом сообщили 58% респондентов. Оставшиеся 30,7% делают это точечно - с продажи имущества, полученного наследства, подарков и других крупных финансовых событий. Причем 67,8% откладывают до 10% дохода, а 2,9% сказали, что могут откладывать от 50% и выше», - отмечается в материале.

В исследовании приняло участие 1500 респондентов. Большинство респондентов (40,1%) проживают в городах - миллионниках, 14,1% - в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, 13,7% проживают в населенных пунктах от 100 до 500 тыс. человек.