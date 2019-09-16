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Названы главные сериалы осени

  • 16.09.2019, 15:57
  • 1,194
Названы главные сериалы осени

Каждый найдет сериал по вкусу.

Подборка осенних премьер от vogue.ua:

"Сэндитон"

Костюмы, роскошные декорации и популярные актеры – в новой экранизации романа есть все, чтобы он стал бестселлером. Тем более, автором сериала выступил лауреат премии «Эмми» и обладатель BAFTA Эндрю Дэвис («Война и мир», «Отверженные», «Гордость и предубеждение»). Это первая телевизионная адаптация последнего и незаконченного романа Остин, который она была вынуждена забросить из-за плохого состояния здоровья за несколько месяцев до своей смерти в 1817 году. Хотя Джейн Остин написала только 11 глав романа, сценарий был расширен до восьми часов экранизации. Он расскажет о Шарлотте, одной из самых энергичных героинь Остин. По сюжету она покидает сельское поместье своего отца в Суссексе и направляется в вымышленный прибрежный город Сэндитон, населенный эксцентричными персонажами. Шарлотту играет Роуз Уильямс.

"Политик"

27 сентября на Netflix покажут новый сериал "Политик" (The Politician) Райана Мерфи – социальную сатиру о том, как становятся президентами в 21 веке. Главный герой – Пэйтон Ховард, студент из Санта-Барбары, который с самого детства знает, что станет президентом США. Правда, до этого ему предстоит попасть в самую коварную политическую среду, которую только можно представить: среднюю школу Святого Себастьяна, где учатся богатые и амбициозные подростки. Пэйтона Ховарда играет актер и музыкант Бен Платт, его мать – Гвинет Пэлтроу, а его заносчивую одноклассницу – звезда фильма "Богемская расподия" Люси Бойнтон. Также в проекте появится Джессика Лэнг. Каждый сезон будет сосредоточен вокруг политической гонки, которую Пэйтон проводит в своей школе в постоянном стремлении добраться до Белого дома.

"Хранители"

"Хранители" – серия культовых комиксов Алана Мура 1986-87 годов. Действие комикса происходит в 80-ые, он был остросоциальным, отражал критиковал общество того времени: последствия войны во Вьетнаме, риски ядерной войны. В долгожданном сериале Деймона Линделоора ("Остаться в живых") будет 9 эпизодов: их действие происходит в альтернативных 1980-х, супергерои обьявлены вне закона. Режиссер признается, что это будет не прямой адаптацией комиксов, а скорее "ремиксом", например, появятся новые герои. То, что "Хранители" один из самых ожидаемых проектов года, доказывает ажиотаж вокруг трейлера: за двое суток его посмотрело 2 миллиона человек.

Batwoman

Еще один супергеройский сериал – "Бэтвумен", основан на истории про Бетмэна, но сконцентрирован на судьбе его двоюродной сестры Бэтвумен. Роль Кейт Кейн, бывшего солдата из Гоэма, которая внезапно узнает о своих супергеройских способностях, играет австралийская актриса и модель Руби Роуз, звезда боевиков "Три икса" и "Обитель зла". На первом официальном постере фильма Бэтвумен носит огненный парик и выглядит опасно. И эффектно.

"Современная любовь"

Энн Хэтэуэй, София Бутелла, Тина Фей и Эндрю Скотт играют в новом сериале Amazon "Современная любовь". По атмосфере жизнерадостный и легкомысленный тизер напоминает фильмы Вуди Аллена "Полночь в Париже" и "Ты встретишь таинственного незнакомца": герои влюбляются, гуляют под дождем, танцуют и страстно ссорятся, а действие происходит в одном из самых романтичных городов мира, Нью-Йорке. Сериал будет состоять из восьми частей и основан на реальных историях, опубликованных в колонках и подкастах New York Times. Главная тема этих историй – любовь и человеческие взаимоотношения.

"Корона"

Третий сезон роскошной королевской драмы ждет нас уже в ноябре: с совершенно другими актерами, в том числе с лауреатом премии "Оскар" (и национальным достоянием Британии) Оливией Колман в роли Ее Королевского Высочества королевы Елизаветы II в тот самый период, когда она пытается осуществить деколонизацию Африки и Карибского бассейна. Тем временем, Хелена Бонэм Картер появится в роли стильной принцессы Маргарет, чей скандальный (и очень шумный) брак с фотографом Vogue лордом Сноудоном (Бен Дэниелс) будет центральным в этом действии.

"Утреннее шоу"

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл – роскошный состав ждет нас в новом сериале Apple "Утреннее шоу". «Утреннее шоу» расскажет о «мире утренних новостей и жизни людей, которые помогают Америке просыпаться утром». Энистон исполнит роль любимой всеми ведущей новостей, Карелл – его уволенного из-за «серьезного обвинения» коллегу, Уизерспун – репортера, популярность которой начинает угрожать рейтингам персонажа Дженнифер. Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом, которые будут транслироваться исключительно на Apple TV Plus.


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