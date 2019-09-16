«Рыба гниет с головы, надо менять всю систему»
- 16.09.2019, 16:11
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Лукашенковская «стабильность» — это застоявшаяся вода в болоте.
Об этом говорят минчане, которые приходят на пикеты по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.
- Вообще, хочется отдать голос за что–нибудь новое, за какие–то перемены, - сказал один из участников пикета 15 сентября. - Эта «стабильность» уже достала. Я за оппозицию, за перемены.
Проблем куча, надо менять всю систему. Как говорится, рыба гниет с головы. Человек, который сидит во власти 25 лет, говорит нам про какую-то «стабильность», а эта «стабильность» - в болоте застоявшаяся вода. .
Вроде, в Минске все есть, но если выехать за кольцевую… Я сам родом не из Минска, а из Витебской области, Шарковщина. Там люди вообще загибаются, колхозы загибаются. Посмотрите, как развиваются наши соседи – поляки. Стартовали мы с одной площадки, можно сказать. Раньше даже поляки у нас закупались, а теперь мы у них закупаемся, все везем. Как они живут и как мы живем – небо и земля.
Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, Молодечно, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района. Места и время проведения:
Минск
Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.
Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 17.00,
Улица Пулихова, 3, магазин «Евроопт»: 16.00 — 18.00,
Улица Ложинская, 22, магазин «Евроопт»: 14.00 — 17.00,
Станция метро «Московская», выход на улицу Волгоградскую: 14.00 — 17.00,
Улица Мирошниченко, 3 магазин «Виталюр»: 12:00 — 17:00,
Брест
улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00,
проспект Строителей, 58, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00,
Светлогорск
Рынок в микрорайоне Березина: 12.00 — 16.00,
Слонимский район
аг. Озерницы: 12.00 — 15.00.
Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.