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«Рыба гниет с головы, надо менять всю систему»

  • 16.09.2019, 16:11
  • 1,427
«Рыба гниет с головы, надо менять всю систему»

Лукашенковская «стабильность» — это застоявшаяся вода в болоте.

Об этом говорят минчане, которые приходят на пикеты по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.

- Вообще, хочется отдать голос за что–нибудь новое, за какие–то перемены, - сказал один из участников пикета 15 сентября. - Эта «стабильность» уже достала. Я за оппозицию, за перемены.

Проблем куча, надо менять всю систему. Как говорится, рыба гниет с головы. Человек, который сидит во власти 25 лет, говорит нам про какую-то «стабильность», а эта «стабильность» - в болоте застоявшаяся вода. .

Вроде, в Минске все есть, но если выехать за кольцевую… Я сам родом не из Минска, а из Витебской области, Шарковщина. Там люди вообще загибаются, колхозы загибаются. Посмотрите, как развиваются наши соседи – поляки. Стартовали мы с одной площадки, можно сказать. Раньше даже поляки у нас закупались, а теперь мы у них закупаемся, все везем. Как они живут и как мы живем – небо и земля.

Сегодня пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в Минске, Бресте, Светлогорске, Орше, Бобруйске, Молодечно, а также в нескольких населенных пунктах Слонимского района. Места и время проведения:

Минск

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 17.00,

Улица Пулихова, 3, магазин «Евроопт»: 16.00 — 18.00,

Улица Ложинская, 22, магазин «Евроопт»: 14.00 — 17.00,

Станция метро «Московская», выход на улицу Волгоградскую: 14.00 — 17.00, 

Улица Мирошниченко, 3 магазин «Виталюр»: 12:00 — 17:00,

Брест

улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00,

проспект Строителей, 58, магазин «Санта»: 18.00 — 20.00,

Светлогорск

Рынок в микрорайоне Березина: 12.00 — 16.00,

Слонимский район

аг. Озерницы: 12.00 — 15.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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