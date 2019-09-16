Завод АКБ под Брестом отозвал документы с государственной экологической экспертизы 16.09.2019, 16:27

Документы отозвали для «более полного отображения информации о внесенных изменениях».

ООО «АйПауэр» отозвал документацию по проекту аккумуляторного завода под Брестом с государственной экологический экспертизы. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе 1AK-Group.

Документы отозвали для «всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».

«После внесения необходимых сведений „АйПауэр“ вновь подаст проектную документацию на рассмотрение в ГУО „Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды“», — уточнили на предприятии.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались: городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

22 августа губернатор Анатолий Лис рассказал, что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта, — и сумма немаленькая.