В Бурятии сотрудник Росгвардии призвал коллег не задерживать мирных митингующих 16.09.2019, 16:50

Он записал специальное видеообращение.

В Бурятии сотрудник Росгвардии записал видеообращение к коллегам, в котором призвал «не выполнять заведомо преступных приказов» и не задерживать участников мирных акций протеста. Автором ролика выступил стрелок отряда военизированной охраны ФГУП «Охрана» Виктор Хоржиров, сообщает «Эхо Москвы».

«Мы против репрессий, которые охватили наш город. Свободу политзаключенным! Задержания были все незаконными! Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Власть должна повернуться к народу», — говорит иктор Хоржиров.

Редакции «Сибирь.Реалии» Хоржиров заявил, что увольнением ему пока не угрожают, коллеги отреагировали на его обращение положительно. В пресс-службе регионального управления Росгвардии пока не комментируют видео.

Напомним, в Улан-Удэ с 9 сентября проходят стихийные акции протеста, участники которых требуют отмены результатов выборов мэра города и депутатов горсовета — коммунисты заявили о многочисленных нарушениях.