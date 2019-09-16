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Белорус Никита Бодяковский выиграл турнир по покеру в Лондоне

  • 16.09.2019, 17:37
Белорус Никита Бодяковский выиграл турнир по покеру в Лондоне

Звезда белорусского покера взял внушительные призовые.

Звезда белорусского покера Никита Бодяковский стал победителем турнира Event #9 £50,000 NLH серии British Poker Open 2019 в Лондоне и взял внушительные призовые, пишет belmir.by.

В турнире приняли участие 18 игроков, каждый заплатил вступительный взнос в 50 тысяч фунтов стерлингов. Это составило призовой фонд в 900 тысяч. В последней раздаче на руках у Никиты оказались десятка и девятка, а у его оппонента – немца Кристофа Фогельзанга – десятка и восьмерка. В результате Бодяковский завоевал первое место и 486 тысяч фунтов стерлингов. В переводе на американскую валюту это около 600 тысяч долларов.

В рамках серии British Poker Open 2019 Никите удалось также взять четвертое место на турнире Event #3 £10,000 NLH. Это плюс еще 46 тысяч фунтов, или около 55 тысяч долларов.

Кроме того, у Бодяковского были и другие хорошие шансы. Так, в самом главном турнире серии – Super High Roller Bowl London со взносом в 250 тысяч фунтов – он остановился в двух шагах от крупных призовых. Белорус выбыл из игры, в которой приняли участие 12 человек, на четвертом месте, а оплачивались лишь первое и второе. Это были суммы 2,1 млн фунтов и 0,9 млн фунтов соответственно.

На данный момент Никита Бодяковский в мировом рейтинге игроков по суммарным призовым в «живом» покере занимает 15 позицию с показателем в 25,8 млн долларов.

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Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса. Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».


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