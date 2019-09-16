Беcсмертный: Любые интеграционные процессы РФ и Беларуси опасны для Украины 2 16.09.2019, 17:47

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Роман Бессмертный

Экономика Беларуси контролируется капиталом Путина.

Любые интеграционные процессы РФ и Беларуси опасны для Украины. Такое мнение изданию "Гордон" выразил бывший посол Украины в Беларуси, дипломат Роман Бессмертный, комментируя планы Москвы и Минска реализовать программу экономической интеграции двух стран.

"Между Москвой и Минском есть соглашение о создании так называемого Союзного государства. И еще во времена президента РФ Бориса Ельцина это все развивалось очень стремительно – не только на бумаге, но и в жизни.Лукашенко, кстати, тогда объезжал Россию. Возможно даже, мечтая стать главой этого объединенного государства. Вообще, нужно отдать ему должное – он всегда находит аргументы, чтобы выкрутиться из кремлевских тисков. Соглашение о так называемом Союзном государстве предусматривало общий парламент, правительство и президента. Но эти институты – как ассоциированное членство. Они вроде бы и есть, но не действуют. Поэтому планы объединения экономик РФ и Беларуси я воспринимаю точно так же, как и инициативу создать так называемое Союзное государство", – сказал Бессмертный.

Он считает, что процесс экономической интеграции двух стран прежде всего зависит от заинтересованности в этом окружения президента РФ Владимира Путина.

"Все размышления на данную тему исходят из того, что экономики этих стран полностью контролируются государством. Но, к сожалению, это уже давно не так. К тому же экономика Беларуси контролируется не государством, а частным российским капиталом. И если быть точным, то это капитал Путина. Если кто-то думает, что его интересует белорусская экономика и обеспеченность общества, то это большая ошибка. Его интересуют лишь власть и деньги, которые она дает. Там отстаиваются интересы не государства, а отдельной персоны либо группы лиц. Поэтому интегрирование экономик РФ и Беларуси будет зависеть от заинтересованности окружения Путина заработать на этом процессе. А также от того, насколько разрешенная Лукашенко коррупция позволит поддерживать нынешнюю систему в Беларуси", – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что белорусское общество не получит практически никакой выгоды от реализации программы интеграции с экономикой России.

"Эти страны – две абсолютно порочные модели государственного устройства, экономики, банковской системы и государственных институций. Поэтому любые интеграционные процессы для общества и государства носят лишь фрагментарный характер и происходят только там, где это позволяет паразитировать на бюджете, эксплуатировать общество и издеваться над экономикой. Для нас же самое главное – это то, что какие бы процессы ни происходили в этом регионе под эгидой Москвы, все они страшно опасны для Украины. Информационная политика и навязывание российского нарратива – это вещи, которые страшнее даже войны. Да, на войне гибнут люди. И это трагедия. Но поддавшись на сторонний дискурс, можно потерять себя как общество и как государство. В любом случае, интеграционные процессы РФ и Беларуси опасны для Украины", – резюмировал Беcсмертный.