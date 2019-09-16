закрыть
16 сентября 2019, понедельник, 19:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Мы помним

3
  • 16.09.2019, 18:13
  • 1,481
Мы помним

В центре Минска вспоминают похищенных и убитых лидеров оппозиции и журналистов.

Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский в своем выступлении напомнил о Викторе Гончаре и Анатолии Красовском, которые исчезли ровно 20 лет назад, а также о других людях, в чьей смерти обвиняют диктатора и его приближенных: о Юрии Захаренко, Дмитрии Завадском, Олеге Бебенине, Геннадии Карпенко, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы помним. 20 лет назад эскадроном смерти были украдены и убиты Виктор Гончар и его друг Анатолий Красовский. Лукашенко обязательно ответит за это преступление», - написал на своей странице в Facebook активист Максим Винярский.

На акции присутствовали активисты разных политических сил - «Европейской Беларуси», БХД, «Народной Громады», ОГП.


популярное за неделю

Мнение

Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь
Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев
Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель