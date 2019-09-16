Мы помним3
- 16.09.2019, 18:13
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В центре Минска вспоминают похищенных и убитых лидеров оппозиции и журналистов.
Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский в своем выступлении напомнил о Викторе Гончаре и Анатолии Красовском, которые исчезли ровно 20 лет назад, а также о других людях, в чьей смерти обвиняют диктатора и его приближенных: о Юрии Захаренко, Дмитрии Завадском, Олеге Бебенине, Геннадии Карпенко, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Мы помним. 20 лет назад эскадроном смерти были украдены и убиты Виктор Гончар и его друг Анатолий Красовский. Лукашенко обязательно ответит за это преступление», - написал на своей странице в Facebook активист Максим Винярский.
На акции присутствовали активисты разных политических сил - «Европейской Беларуси», БХД, «Народной Громады», ОГП.