Мы помним 3 16.09.2019, 18:13

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В центре Минска вспоминают похищенных и убитых лидеров оппозиции и журналистов.

Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский в своем выступлении напомнил о Викторе Гончаре и Анатолии Красовском, которые исчезли ровно 20 лет назад, а также о других людях, в чьей смерти обвиняют диктатора и его приближенных: о Юрии Захаренко, Дмитрии Завадском, Олеге Бебенине, Геннадии Карпенко, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы помним. 20 лет назад эскадроном смерти были украдены и убиты Виктор Гончар и его друг Анатолий Красовский. Лукашенко обязательно ответит за это преступление», - написал на своей странице в Facebook активист Максим Винярский.

На акции присутствовали активисты разных политических сил - «Европейской Беларуси», БХД, «Народной Громады», ОГП.