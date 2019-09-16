Иран захватил перевозившее нефть судно близ Ормузского пролива 16.09.2019, 18:49

Это второй подобный захват судна Ираном с начала сентября.

Морской патруль Корпуса стражей исламской революции перехватил близ Ормузского пролива судно, на борту которого находились 250 тысяч литров нефти. По подозрению в контрабанде топлива арестованы 11 членов экипажа, сообщило в понедельник, 16 сентября, государственное телевидение Ирана. О национальности моряков ничего не сообщается, передает DW.

Судно направлялось от иранского порта Бендер-Ленге к территориальным водам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в эфире государственного телеканала бригадный генерал Али Озмайи. По данным агентства Fars, судно шло под флагом ОАЭ.

Это второй подобный захват судна Ираном с начала сентября. В начале месяца в Ормузском проливе была задержана лодка, также подозреваемая в контрабанде топлива, задержаны 12 членов экипажа с гражданством Филиппин.

Обострение напряженности в регионе Персидского залива

С июня Иран неоднократно задерживал перевозившие нефть танкеры в регионе Персидского залива. Последний захват судна произошел на фоне нового витка напряженности в регионе после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии 14 сентября.

Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, получающие поддержку от Ирана. США возложили ответственность за случившееся на Тегеран, однако Иран отверг обвинения в свой адрес. Опасения по поводу дальнейшего разрастания конфликта вызвали значительный рост цен на нефть.