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В Беларуси все чаще находят радиоактивные часы

  • 16.09.2019, 18:59
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В Беларуси все чаще находят радиоактивные часы

За последние десять дней нашли трое таких часов.

Житель Витебска вечером 15 сентября сообщил спасателям, что у него есть двое корабельных часов с повышенным уровнем радиации.

- Документов с техническими характеристиками на них нет. Работники МЧС провели замеры гамма- и бета-излучения. Выяснилось, что на поверхности обоих часов фон значительно превышает естественный, - сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, в краске покрытия циферблата в качестве источника света использовался радий-226. Сейчас решается вопрос об их утилизации.

Напомним, 7 сентября похожий случай произошел в Миорском районе. Мужчина нашел корабельные часы с радиацией и доставил их в пожарную аварийно-спасательную часть. Где нашел опасные часы, мужчина не сообщил.


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