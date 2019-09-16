В Беларуси все чаще находят радиоактивные часы 16.09.2019, 18:59

2,189

За последние десять дней нашли трое таких часов.

Житель Витебска вечером 15 сентября сообщил спасателям, что у него есть двое корабельных часов с повышенным уровнем радиации.

- Документов с техническими характеристиками на них нет. Работники МЧС провели замеры гамма- и бета-излучения. Выяснилось, что на поверхности обоих часов фон значительно превышает естественный, - сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, в краске покрытия циферблата в качестве источника света использовался радий-226. Сейчас решается вопрос об их утилизации.

Напомним, 7 сентября похожий случай произошел в Миорском районе. Мужчина нашел корабельные часы с радиацией и доставил их в пожарную аварийно-спасательную часть. Где нашел опасные часы, мужчина не сообщил.